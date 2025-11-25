USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Полицию Германии подняли по тревоге

19:03 574

Правоохранительные органы Германии после угроз взрывов в общественных местах провели обыски у четырех подозреваемых, в том числе у двух несовершеннолетних, в трех федеральных землях - Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии Гессене, а также у одного несовершеннолетнего свидетеля в Саксонии-Анхальте. Об этом сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам.

Обвиняемым среди прочего инкриминируется членство в преступной группировке с целью угроз взрывов по всей Германии. В ходе обысков изъято большое количество электронных устройств и носителей информации.

Указанным лицам вменяется в вину, что они, будучи частью надрегиональной преступной группировки, разослали сотни посланий с ложными угрозами по адресам школ, центральных вокзалов, торговых центров и других городских и общественных учреждений по всей Германии.

В обысках принимали участие, в частности, сотрудники Генпрокуратуры во Франкфурте-на-Майне и Центрального ведомства по борьбе с киберпреступностью (ZIT).

Преступники, по всей видимости, общались в закрытой группе мессенджера под названием Schweinetreff. Целью преступников, вероятно, были нарушение общественного порядка, подрыв уверенности населения и привлечение внимания. В посланиях часто упоминались исламистские мотивы, но в ходе расследования не было доказано, что преступления были связаны с исламистами.

Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 11964
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 5382
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 1166
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 1472
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 2870
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли ФОТО
19:58 1682
«Наполи» потерял еще одного футболиста
«Наполи» потерял еще одного футболиста За несколько часов до матча с «Карабахом»
18:54 1335
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
17:22 1708
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 2287
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 960
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 6674

ЭТО ВАЖНО

Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 11964
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 5382
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 1166
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 1472
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 2870
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли ФОТО
19:58 1682
«Наполи» потерял еще одного футболиста
«Наполи» потерял еще одного футболиста За несколько часов до матча с «Карабахом»
18:54 1335
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
17:22 1708
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 2287
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 960
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 6674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться