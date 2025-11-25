Полицию Германии подняли по тревоге

Правоохранительные органы Германии после угроз взрывов в общественных местах провели обыски у четырех подозреваемых, в том числе у двух несовершеннолетних, в трех федеральных землях - Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии Гессене, а также у одного несовершеннолетнего свидетеля в Саксонии-Анхальте. Об этом сообщило Федеральное ведомство по уголовным делам.

Обвиняемым среди прочего инкриминируется членство в преступной группировке с целью угроз взрывов по всей Германии. В ходе обысков изъято большое количество электронных устройств и носителей информации.

Указанным лицам вменяется в вину, что они, будучи частью надрегиональной преступной группировки, разослали сотни посланий с ложными угрозами по адресам школ, центральных вокзалов, торговых центров и других городских и общественных учреждений по всей Германии.

В обысках принимали участие, в частности, сотрудники Генпрокуратуры во Франкфурте-на-Майне и Центрального ведомства по борьбе с киберпреступностью (ZIT).

Преступники, по всей видимости, общались в закрытой группе мессенджера под названием Schweinetreff. Целью преступников, вероятно, были нарушение общественного порядка, подрыв уверенности населения и привлечение внимания. В посланиях часто упоминались исламистские мотивы, но в ходе расследования не было доказано, что преступления были связаны с исламистами.