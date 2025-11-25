Азербайджан и Катар укрепляют сотрудничество

В столице Катара - Дохе 24-25 ноября прошло 4-е заседание совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара, а также первое заседание Совместного азербайджано-катарского бизнес-совета. Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), для участия в мероприятиях в Катар прибыла делегация, возглавляемая сопредседателем комиссии от азербайджанской стороны, министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым.

В рамках визита был проведен ряд двусторонних встреч. 24 ноября Кямаледдин Гейдаров встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммадом бин Абдуррахманом бин Джасимом Аль Тани. На встрече было подчеркнуто, что благодаря мудрой и дальновидной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани многогранные связи между двумя странами постоянно расширяются. Отмечено наличие широкого потенциала для развития сотрудничества по многим направлениям, включая торгово-экономическую сферу, проведен обмен мнениями. В ходе визита министр Кямаледдин Гейдаров встретился также с сопредседателем комиссии с катарской стороны — государственным министром по вопросам внешней торговли Ахмадом бин Мохаммадом Аль-Сеидом. На встрече была выражена удовлетворенность текущим уровнем двусторонних отношений, проведен обмен мнениями о возможностях расширения торгово-экономического сотрудничества, обсуждены работы, проводимые в рамках подготовки к 4-му заседанию Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара, вопросы, стоящие перед комиссией. Затем Кямаледдин Гейдаров встретился с министром внутренних дел Катара шейхом Халифой бин Хамадом бин Халифой Аль Тани. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между профильными структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями, отмечены меры, реализуемые в рамках соглашения «О сотрудничестве в сфере управления чрезвычайными ситуациями» между правительствами Азербайджана и Катара», подписанного в 2014 году, включая обучение группы офицеров из Катара в 2023 году в Академии МЧС Азербайджана, рассмотрены предстоящие шаги в этом направлении. 24 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и государственный министр Катара по вопросам внешней торговли Ахмед бин Мохаммад Аль-Сеид приняли участие в первом заседании Совместного азербайджано-катарского бизнес-совета, прошедшего в рамках 4-го заседания Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара. Выступая на мероприятии, К.Гейдаров отметил, что политические отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии, создают благоприятные условия для расширения экономического сотрудничества. Министр подчеркнул, что Совместный бизнес-совет играет важную роль в качестве диалоговой платформы. Министр отметил значительный потенциал для роста товарооборота, расширения объема инвестиций и реализации новых экономических проектов. К.Гейдаров подчеркнул, что сотрудничество в области промышленной и логистической инфраструктуры, переработки сельхозпродукции, продовольственной безопасности, зеленой энергетики, инновационных технологий и других сфер вышли на передний план как приоритетные направления.

Министр добавил, что благоприятная бизнес-среда и инвестиционный климат в Азербайджане открывают широкие возможности для катарских компаний, в частности, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в части восстановления, инфраструктурного строительства, формирования туристических кластеров и реализации сельскохозяйственных проектов. К.Гейдаров выразил уверенность в том, что нынешнее заседание бизнес-совета внесет важный вклад в дальнейшее развитие экономических связей. Выступая на заседании, Ахмад бин Мохаммад Аль-Сеид отметил развитие отношений между Азербайджаном и Катаром, предпринимаемые целенаправленные шаги, выразил уверенность, что проведенное заседание положительно скажется на развитии торгово-экономических связей. Заседание, организованное Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) и Торгово-промышленной палатой Катара, собрало около 50 предпринимателей и официальных лиц обеих стран. В рамках заседания был проведен широкий обмен мнениями и озвучены предложения. 25 ноября начало работу 4-е заседание Совместной экономической, торговой и технической комиссии между правительствами Азербайджана и Катара. Выступая на заседании, сопредседатель комиссии от азербайджанской стороны Кямаледдин Гейдаров поблагодарил катарскую сторону за оказанное гостеприимство. Министр отметил, что азербайджано-катарские отношения устойчиво развиваются благодаря политической воле лидеров двух стран и подходу, основанному на взаимном уважении. Он отметил, что это сотрудничество проявляется как в политической, так и экономической и гуманитарной сферах, выразив уверенность в том, что нынешнее заседание совместной комиссии послужит дальнейшему расширению связей в торгово-экономической и других областях. Говоря о деятельности комиссии после ее 3-го заседания, К.Гейдаров подчеркнул, что за прошедший период были определены взаимные интересы в сферах промышленности, сельского хозяйства, логистики, услуг и других направлениях, а проведенные обсуждения создали благоприятные условия для расширения практического сотрудничества.