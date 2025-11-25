Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли

Матч все-таки был продолжен. На 82-й минуте футболист итальянцев Франциско Баридо сделал счет 2:0. Встреча так и завершилась.

У юношей «Карабаха», попавших в Лигу УЕФА лишь благодаря успеху основной команды, это пятое поражение в пяти матчах. Команда занимает предпоследнее 35-е место с разницей мячей «минус 21». Хуже разница только у норвежского «Буде-Глимта».

*** 19:08

Матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами U-19 итальянского «Наполи» и азербайджанского «Карабаха» приостановлен.

На 61-й минуте арбитр прервал игру из-за сильного дождя. К этому моменту «Наполи» выигрывал со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил Кристиан Раджиоли.