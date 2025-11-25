НПЗ сербской NIS в шаге от остановки

Нефтеперерабатывающий завод сербской NIS (входит в «Газпром нефть») перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти из-за американских санкций. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, которого цитируют сербские СМИ.

«Завод пока не остановлен, но перешел в режим циркуляции. Это более низкий режим работы по сравнению с обычным», - сказал Вучич.

По его словам, до полного закрытия завода осталось 4 дня, если лицензия OFAC не будет продлена.

На прошлой неделе NIS сообщила, что направила в OFAC новый запрос на выдачу спецлицензии, которая бы обеспечила беспрепятственное функционирование компании на период проведения переговоров акционеров о судьбе NIS.

NIS в своем комментарии подтвердила, что начинаются подготовительные работы по остановке производства на НПЗ в Панчево. «Из-за отсутствия нефти для переработки, возникшего как последствие санкций, введенных министерством финансов США в отношении NIS, НПЗ Панчево начинает подготовку к остановке работы. На первом этапе установки переведены в режим горячей циркуляции, а весь процесс осуществляется в соответствии с законодательством Республики Сербия, внутренними правилами компании, а также наиболее строгими экологическими стандартами и правилами охраны труда и техники безопасности. Деятельность на НПЗ Панчево в период горячей циркуляции будет организована таким образом, чтобы заводские установки были готовы к запуску сразу после создания необходимых условий, то есть после получения информации о доступности нефти», - говорится в комментарии.

На данный момент NIS продолжает бесперебойно снабжать внутренний рынок Сербии нефтепродуктами благодаря заранее обеспеченным запасам. «Компания NIS выражает надежду, что в максимально короткие сроки будет восстановлена регулярная работа НПЗ Панчево, который важен не только для снабжения Сербии, но и для региональных рынков. Панчевский НПЗ является одним из самых современных в регионе, и с 2009 года в него инвестировано более 900 млн евро. Помимо своего значения для стабильности поставок нефтепродуктов, НПЗ Панчево имеет ключевое значение и для работы компании «ХИП Петрoхимия», которая также начнет подготовку к остановке производства в ближайший период», - говорится в сообщении.