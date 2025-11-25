Взрыв у здания суда в Турции, есть раненый

В здании суда города Шанлыурфа в Турции прогремел взрыв. По предварительной информации, один сотрудник получил травмы.
После взрыва возник пожар. Губернатор Хасан Шилдак сообщил агентству «Анадолу», что инцидент тщательно расследуется.
«Взрыв и пожар в здании суда взяты под контроль. В результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время ситуация находится под контролем. Мы продолжаем работу по тушению пожара», — заявил Шилдак.
Он уточнил, что пострадавший получил травму ноги и был госпитализирован.
В то же время министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что 25 ноября, около 15:00 (16:00 по Баку), в архиве суда прогремел взрыв, в результате которого был ранен секретарь суда.
