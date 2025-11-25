USD 1.7000
Новость дня
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»

Суд обязал все страны Евросоюза: признать однополые браки

20:17 989

Все государства Евросоюза обязаны признавать однополые браки, даже если те были заключены в другой стране ЕС. Такое решение вынес Европейский суд в Люксембурге во вторник, 25 ноября, сообщает DW.

С иском обратились два мужчины из Польши, у одного из них имеется также гражданство Германии. Брак они заключили в Берлине в 2018 году. Польский ЗАГС отказался признать его.

Высший административный суд Польши передал иск в Европейский суд в Люксембурге. Там постановили, что отказ признать брак двух мужчин нарушает законодательство ЕС, ущемляет право на свободу передвижения и проживания, а также право на уважение частной и семейной жизни. Семейный статус, законно приобретенный в одной стране Евросоюза, должен признаваться во всех государствах ЕС, посчитал суд.

Решение Европейского суда не означает, что заключение однополых браков должно быть разрешено во всех странах ЕС на законодательном уровне. Регулирование этого вопроса по-прежнему находится в юрисдикции отдельных государств.

