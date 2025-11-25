USD 1.7000
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»

Америка дала Венгрии зеленый свет

Соединенные Штаты предоставили венгерскому концерну MOL исключение из санкционного режима, разрешив ему закупать нефть у российской нефтекомпании «Лукойл» до 21 ноября 2026 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, оказавшийся в его распоряжении.

Согласно документу, MOL разрешено проводить сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой «дочкой» Litasco по закупкам нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба». При этом операции не могут затрагивать граждан и финансовую систему США и приносить доход другим подсанкционным лицам.

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош заявил агентству, что правительство премьер-министра страны Виктора Орбана рассчитывает на продление разрешения через год.

22 октября Минфин США включил российские компании «Роснефть», «Лукойл», а также их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступают в силу 21 ноября. Правительство Венгрии отмечало, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам страны, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину
21:58
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
19:14
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
20:03
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
19:26
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку
18:06
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
16:56
