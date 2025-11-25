Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма. Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой.

Обвиняемые в финансировании терроризма Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов приговорены соответственно к 10 годам 6 месяцам, 11 годам и 10 годам лишения свободы.

Они были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Обвиняемые переводили денежные средства отдельным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки терроризма.

Им было предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.