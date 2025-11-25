USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Новость дня
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»

Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор

Инара Рафикгызы
20:22 940

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма. Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой.

Обвиняемые в финансировании терроризма Хагани Омаров, Анар Саламзаде и Эльчин Азизов приговорены соответственно к 10 годам 6 месяцам, 11 годам и 10 годам лишения свободы.

Они были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Обвиняемые переводили денежные средства отдельным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки терроризма.

Им было предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 481
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8801
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1244
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1425
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3150
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 941
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14093
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6312
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2774
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2181
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3556

ЭТО ВАЖНО

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 481
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8801
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1244
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1425
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3150
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 941
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14093
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6312
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2774
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2181
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3556
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться