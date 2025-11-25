Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»

После того как 21 октября США ввели санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», их дочерних структур и аффилированных предприятий, Фейруз Исаев – этнический азербайджанец, в прошлом известный партработник в Баку, а ныне один из самых влиятельных предпринимателей Молдовы и руководитель компании «Лукойл-Молдова», ведет переговоры о продаже государству части ее активов.
Санкции фактически парализовали деятельность «Лукойла» за рубежом, и Молдова оказалась одной из тех стран, где их последствия проявились наиболее остро. Практические трудности начались сразу после вступления санкций в силу, когда аэропорт Кишинева был вынужден прекратить закупку авиационного топлива у «Лукойл-Молдова», являющегося единственным в стране крупным поставщиком керосина. Чтобы избежать сбоя авиационного сообщения, аэропорту пришлось оперативно заключить временное соглашение с румынской компанией, перенаправив поставки через соседнюю Румынию, а руководство компании «Лукойл-Молдова» в свою очередь позволило государству бесплатно пользоваться своим топливным терминалом в аэропорту, куда из Румынии сейчас поступает авиакеросин, что фактически предотвратило перебои в работе стратегически важного объекта.
Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгету подтвердил, что с 21 ноября компания «Лукойл-Молдова» лишена возможности поставлять бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, поскольку все ее счета заблокированы. Он отметил, что предложение «Лукойла» о продаже инфраструктуры аэропорта другой частной компании было отклонено из соображений национальной безопасности Советом по надзору за инвестициями (CEIISS). Власти Кишинёва сочли, что передача в частные руки всего топливного хаба создаст риск зависимости от неподконтрольного государству поставщика. Взамен правительство предложило выкупить складские мощности и ресурсы, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива и предотвратить кризис на рынке нефтепродуктов.
По словам министра, Молдова присоединилась к американским санкциям, но одновременно обратилась в Вашингтон с просьбой временно смягчить ограничения, чтобы позволить компании завершить часть текущих операций и избежать резкого падения объемов поставок. Ответа от США пока не последовало.
«Лукойл-Молдова» остается вторым по величине игроком на национальном рынке топлива. Эта компания контролирует 106 автозаправочных станций, три нефтебазы и газовый терминал, а ее материнская структура АО Litasco зарегистрирована в Женеве. На молдавский рынок «Лукойл» вышел в 1995 году и на протяжении десятилетий стабильно выигрывал государственные тендеры. Столь длительное доминирование обеспечило компании значительный вес в экономике страны, а ее руководитель Фейруз Исаев стал ключевой фигурой в молдавском бизнес-сообществе.
Исаев, в годы Советского Азербайджана занимавший должность первого секретаря Геокчайского райкома партии, а затем - депутат Верховного Совета республики, переехал из Баку в Киев, впоследствии в 1997-м году - в Кишинёв и уже через полтора года построил крупную сеть АЗС и оптовых баз, которые затем продал «Лукойлу», перейдя на руководящую должность. Он почти двадцать лет возглавляет «Лукойл-Молдова», успев войти в экономическую элиту страны и получить российский Орден Дружбы за вклад в нефтегазовый сектор. При президенте Молдовы Игоре Додоне Исаев входил в Экономический совет и активно участвовал в обсуждении энергетической политики.
Важно отметить, что деятельность Исаева неоднократно пересекалась с политикой. В феврале 2020 года Игорь Додон объявил, что договорился с «Лукойл-Молдова» о снижении цен на дизельное топливо для фермеров. Предполагалось, что Россия выделит 500 миллионов рублей, чтобы молдавские аграрии могли закупать топливо со скидкой до 12 процентов. Однако Москва выделила лишь 275 миллионов рублей, и программа была реализована частично. Через несколько месяцев Додон проиграл президентские выборы, уступив Майе Санду, которая взяла жесткий курс на выполнение евроатлантических решений, в том числе в сфере санкционной политики.
Сегодня переговоры между государством и «Лукойл-Молдова» продолжаются. Официальной позиции компании пока нет, но министр энергетики на днях заявил, что обсуждения «проходят на позитивной ноте» и что руководство компании проявляет готовность к сотрудничеству. При этом окончательные решения остаются за головным офисом «Лукойл-Молдова», который должен оценить последствия продажи активов и возможные риски.
История с «Лукойл-Молдова» стала самым серьезным кризисом в энергетическом секторе страны за последние годы и ярко демонстрирует, как внешнеполитические решения крупных государств напрямую отражаются на экономике малых стран. В условиях, когда санкции становятся важнейшим инструментом международной политики, Молдове приходится выстраивать новую стратегию энергетической безопасности с расчетом на то, что такие крупные игроки, как Исаев, и подконтрольные ему активы уже не гарантируют стабильности в прежнем виде.