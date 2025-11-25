Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»

После того как 21 октября США ввели санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», их дочерних структур и аффилированных предприятий, Фейруз Исаев – этнический азербайджанец, в прошлом известный партработник в Баку, а ныне один из самых влиятельных предпринимателей Молдовы и руководитель компании «Лукойл-Молдова», ведет переговоры о продаже государству части ее активов. Санкции фактически парализовали деятельность «Лукойла» за рубежом, и Молдова оказалась одной из тех стран, где их последствия проявились наиболее остро. Практические трудности начались сразу после вступления санкций в силу, когда аэропорт Кишинева был вынужден прекратить закупку авиационного топлива у «Лукойл-Молдова», являющегося единственным в стране крупным поставщиком керосина. Чтобы избежать сбоя авиационного сообщения, аэропорту пришлось оперативно заключить временное соглашение с румынской компанией, перенаправив поставки через соседнюю Румынию, а руководство компании «Лукойл-Молдова» в свою очередь позволило государству бесплатно пользоваться своим топливным терминалом в аэропорту, куда из Румынии сейчас поступает авиакеросин, что фактически предотвратило перебои в работе стратегически важного объекта.

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгету подтвердил, что с 21 ноября компания «Лукойл-Молдова» лишена возможности поставлять бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, поскольку все ее счета заблокированы. Он отметил, что предложение «Лукойла» о продаже инфраструктуры аэропорта другой частной компании было отклонено из соображений национальной безопасности Советом по надзору за инвестициями (CEIISS). Власти Кишинёва сочли, что передача в частные руки всего топливного хаба создаст риск зависимости от неподконтрольного государству поставщика. Взамен правительство предложило выкупить складские мощности и ресурсы, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива и предотвратить кризис на рынке нефтепродуктов. По словам министра, Молдова присоединилась к американским санкциям, но одновременно обратилась в Вашингтон с просьбой временно смягчить ограничения, чтобы позволить компании завершить часть текущих операций и избежать резкого падения объемов поставок. Ответа от США пока не последовало. «Лукойл-Молдова» остается вторым по величине игроком на национальном рынке топлива. Эта компания контролирует 106 автозаправочных станций, три нефтебазы и газовый терминал, а ее материнская структура АО Litasco зарегистрирована в Женеве. На молдавский рынок «Лукойл» вышел в 1995 году и на протяжении десятилетий стабильно выигрывал государственные тендеры. Столь длительное доминирование обеспечило компании значительный вес в экономике страны, а ее руководитель Фейруз Исаев стал ключевой фигурой в молдавском бизнес-сообществе.