Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск

Российские военные зашли в город Северск в Бахмутском районе Донецкой области, вблизи которого фронт долгое время не двигался. Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Согласно сообщению, россияне «все чаще начали фиксироваться в городе, в частности, в южной части населенного пункта, а также в восточных окрестностях. Россияне нашли слабые места и активно туда давят, что обычно заканчивается плохими последствиями».

По данным Deep State, одной из проблем на этом направлении является «не всегда достоверная подача информации».

Ранее о том, что в Северске идут бои и россияне контролируют 20% его территории, заявляли в РФ, немецкий журналист Юлиан Рёпке и некоторые украинские военные.