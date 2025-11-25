USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Новость дня
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»

Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск

20:44 1427

Российские военные зашли в город Северск в Бахмутском районе Донецкой области, вблизи которого фронт долгое время не двигался. Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Согласно сообщению, россияне «все чаще начали фиксироваться в городе, в частности, в южной части населенного пункта, а также в восточных окрестностях. Россияне нашли слабые места и активно туда давят, что обычно заканчивается плохими последствиями».

По данным Deep State, одной из проблем на этом направлении является «не всегда достоверная подача информации».

Ранее о том, что в Северске идут бои и россияне контролируют 20% его территории, заявляли в РФ, немецкий журналист Юлиан Рёпке и некоторые украинские военные.

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 487
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8803
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1247
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1428
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3154
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 941
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14096
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6312
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2776
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2181
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3557

ЭТО ВАЖНО

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 487
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8803
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1247
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1428
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3154
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 941
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14096
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6312
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2776
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2181
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3557
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться