АФФА убрала бельгийца с важного поста

Сегодня в офисе SOCAR состоялось заседание Исполкома АФФА.

В ходе собрания, прошедшего под руководством президента Ассоциации Ровшана Наджафа, был заслушан отчет главного тренера национальной команды Айхана Аббасова. Прошли обсуждения относительно выступления сборной в завершившемся отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев рассказал о планах подготовки к чемпионату мира U-20, который в 2027 году примут Азербайджан и Узбекистан.

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев выступил на тему сегодняшней ситуации в судейском корпусе. Было принято решение назначить на пост главы Судейского комитета Рагима Гасанова, который сменил на этом посту известного в прошлом бельгийского рефери Франка де Блекере. Бельгиец же отныне будет советником генсека по вопросам международного судейства и подготовки арбитров.

Помимо этого, Исполком принял заявление Заура Ахундова, пожелавшего выйти из его состава.

Также были утверждены члены Дисциплинарного комитета. Вакантные места заняли Зюмрюд Агаева и Мурад Мамедов.

