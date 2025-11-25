АФФА убрала бельгийца с важного поста

Сегодня в офисе SOCAR состоялось заседание Исполкома АФФА.

В ходе собрания, прошедшего под руководством президента Ассоциации Ровшана Наджафа, был заслушан отчет главного тренера национальной команды Айхана Аббасова. Прошли обсуждения относительно выступления сборной в завершившемся отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев рассказал о планах подготовки к чемпионату мира U-20, который в 2027 году примут Азербайджан и Узбекистан.

Генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев выступил на тему сегодняшней ситуации в судейском корпусе. Было принято решение назначить на пост главы Судейского комитета Рагима Гасанова, который сменил на этом посту известного в прошлом бельгийского рефери Франка де Блекере. Бельгиец же отныне будет советником генсека по вопросам международного судейства и подготовки арбитров.