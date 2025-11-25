Переговоры Джейхуна Байрамова в Ватикане

25 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Ватикане, встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Ричардом Галлахером. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом, региональные и международные вопросы, а также возможности сотрудничества в рамках международных платформ.

Было подчеркнуто, что для дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом важно сохранять динамику увеличения визитов высокого уровня. В этом контексте были отмечены официальные визиты президента Азербайджанской Республики в Ватикан, а также визит в октябре текущего года первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Святой Престол и значимость проведенных в рамках визита встреч и мероприятий.

С удовлетворением была отмечена реализация гуманитарных проектов по сохранению и реставрации, осуществленных ранее и планируемых в будущем в Святом Престоле по инициативе Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Также был упомянут визит Мехрибан Алиевой в крупнейшую в Европе педиатрическую больницу и исследовательский центр Bambino Gesù, важность сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, с удовлетворением были отмечены визиты Папы Иоанна Павла II в 2002 году и Папы Франциска в 2016 году в Азербайджан, церемония освящения территории под строительство католической церкви в Баку в честь Иоанна Павла II, а также продолжающееся строительство этой церкви. Была выражена уверенность, что 35-летие установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2027 году, даст дополнительный импульс развитию сотрудничества.

Обсуждались успехи Азербайджана в сфере религиозной толерантности, межкультурного и межконфессионального диалога, а также работа по восстановлению и охране религиозных памятников, включая христианские храмы. Отмечено, что успешная политика Азербайджана как страны, где совместно живут представители различных религий и культур, способствует укреплению международного мира и взаимопонимания.

Также была выражена обеспокоенность глобальными изменениями климата, представлена информация о работе и инициативах Азербайджана как председателя COP29. Обсуждались вклад страны в энергетическую безопасность, роль в развитии транспортных коридоров и отношения с государствами Центральной Азии.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, договоренностях, достигнутых на историческом Вашингтонском саммите, практических шагах по их реализации, а также о развитии ситуации в регионе после конфликта.