USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Новость дня
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»

Переговоры Джейхуна Байрамова в Ватикане

фото
21:16 414

25 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Ватикане, встретился с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Ричардом Галлахером. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Святым Престолом, региональные и международные вопросы, а также возможности сотрудничества в рамках международных платформ.

Было подчеркнуто, что для дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом важно сохранять динамику увеличения визитов высокого уровня. В этом контексте были отмечены официальные визиты президента Азербайджанской Республики в Ватикан, а также визит в октябре текущего года первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Святой Престол и значимость проведенных в рамках визита встреч и мероприятий.

С удовлетворением была отмечена реализация гуманитарных проектов по сохранению и реставрации, осуществленных ранее и планируемых в будущем в Святом Престоле по инициативе Мехрибан Алиевой и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Также был упомянут визит Мехрибан Алиевой в крупнейшую в Европе педиатрическую больницу и исследовательский центр Bambino Gesù, важность сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, с удовлетворением были отмечены визиты Папы Иоанна Павла II в 2002 году и Папы Франциска в 2016 году в Азербайджан, церемония освящения территории под строительство католической церкви в Баку в честь Иоанна Павла II, а также продолжающееся строительство этой церкви. Была выражена уверенность, что 35-летие установления дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2027 году, даст дополнительный импульс развитию сотрудничества.

Обсуждались успехи Азербайджана в сфере религиозной толерантности, межкультурного и межконфессионального диалога, а также работа по восстановлению и охране религиозных памятников, включая христианские храмы. Отмечено, что успешная политика Азербайджана как страны, где совместно живут представители различных религий и культур, способствует укреплению международного мира и взаимопонимания.

Также была выражена обеспокоенность глобальными изменениями климата, представлена информация о работе и инициативах Азербайджана как председателя COP29. Обсуждались вклад страны в энергетическую безопасность, роль в развитии транспортных коридоров и отношения с государствами Центральной Азии. 

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, договоренностях, достигнутых на историческом Вашингтонском саммите, практических шагах по их реализации, а также о развитии ситуации в регионе после конфликта.

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 490
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8807
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1248
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1431
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3158
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 944
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14098
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6312
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2779
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2182
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3558

ЭТО ВАЖНО

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 490
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8807
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1248
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1431
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3158
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 944
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14098
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6312
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2779
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2182
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться