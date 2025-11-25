USD 1.7000
Новые «Торы» уже в Беларуси

21:22 722

В Минск прибыли батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«В Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2»», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что поступление ЗРК является «ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества» Беларуси и РФ в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны.

По данным министерства, «Тор-М2» способен обеспечить эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов и выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.

В январе сообщалось, что Беларусь и Россия обсудили строительство совместного сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны (ПВО). Данный вопрос был затронут на встрече в городе Борисов Минской области между предприятиями Госкомвоенпрома Беларуси и делегацией из РФ, а также при участии представителей Министерства обороны Беларуси.

ЭТО ВАЖНО

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 492
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8810
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1249
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1434
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3159
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 944
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14098
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6313
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2780
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2183
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3559
