Новые «Торы» уже в Беларуси

В Минск прибыли батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«В Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2»», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что поступление ЗРК является «ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества» Беларуси и РФ в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны.

По данным министерства, «Тор-М2» способен обеспечить эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов и выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.

В январе сообщалось, что Беларусь и Россия обсудили строительство совместного сервисного центра по ремонту средств противовоздушной обороны (ПВО). Данный вопрос был затронут на встрече в городе Борисов Минской области между предприятиями Госкомвоенпрома Беларуси и делегацией из РФ, а также при участии представителей Министерства обороны Беларуси.