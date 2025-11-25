Орбан едет к Путину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе полетит в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани в Facebook, пишет «Европейская правда».

По словам его источника, знакомого с подробностями поездки, в пятницу, 28 ноября, Орбан встретится с Путиным в Москве.

В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.

Отметим, в октябре 2023 года Орбан встречался с Путиным в Китае.

В начале ноября премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с американским президентом Дональдом Трампом и призвал его провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным именно в Будапеште. Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с российским лидером.

После того как в СМИ был опубликован 28-пунктный «мирный план» США, Орбан призвал ЕС согласиться на него.