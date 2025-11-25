USD 1.7000
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»

Орбан едет к Путину

21:31 641

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на этой неделе полетит в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщил журналист-расследователь Саболч Пани в Facebook, пишет «Европейская правда».

По словам его источника, знакомого с подробностями поездки, в пятницу, 28 ноября, Орбан встретится с Путиным в Москве.

В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.

Отметим, в октябре 2023 года Орбан встречался с Путиным в Китае.

В начале ноября премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с американским президентом Дональдом Трампом и призвал его провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным именно в Будапеште. Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с российским лидером.

После того как в СМИ был опубликован 28-пунктный «мирный план» США, Орбан призвал ЕС согласиться на него.

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 494
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8810
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1251
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1435
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3159
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 944
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14100
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6313
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2782
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2184
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3560
