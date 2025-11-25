Лондон готов ввести войска в Украину

Великобритания по-прежнему готова направить своих военнослужащих в Украину в случае прекращения огня. Об этом во вторник заявил представитель канцелярии премьер-министра Кира Стармера, слова которого приводит газета The Guardian.

«Если вы спрашиваете прямо, готова ли Британия ввести войска после прекращения боевых действий, то ответ: да. Это наша текущая позиция», – сказал он журналистам.

Представитель Даунинг-стрит также уточнил, что страны так называемой «коалиции желающих» продолжают подготовку к возможному развертыванию международного контингента на украинской территории после прекращения огня.

Кроме того, во вторник Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ход подготовки к развертыванию контингента.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании также сказал, что Украина пока не полностью согласилась на мирное предложение США, несмотря на заявления Соединенных Штатов о достижении сделки, пишет The Guardian. «Я видел эти сообщения, но наша позиция не изменилась. Мы приветствуем достигнутый прогресс, но еще предстоит проработать ряд вопросов. Мы все полны решимости обеспечить Украине справедливый и прочный мир», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил в парламенте с аналогичным заявлением. По его словам, Киев и Вашингтон согласовали обновленный «мирный план», обсуждавшийся на переговорах в Женеве, однако это пока не окончательное соглашение. «Это ни в коем случае не новый набор предложений или соглашений», — подчеркнул британский премьер.

По информации американских СМИ, в частности Reuters и CBS, Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США — за исключением «незначительных деталей». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отметил, что стороны «достигли общего понимания ключевых условий соглашения».