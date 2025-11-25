Трамп хочет похудеть

Президент США Дональд Трамп признался, что хочет сбросить вес. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка», — сказал Трамп в Белом доме.

Президенты США ежегодно проходят медосмотр. Согласно данным такого обследования, Трамп весит 107 килограммов, а его рост составляет 190 сантиметров. При этом Трамп никогда не скрывал свою симпатию к бургерам, картошке фри и газировке.

День благодарения будет отмечаться в США 27 ноября.

В 2021 году пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер рассказал, как политику удалось похудеть на 11 кг после президентского срока. По словам Миллера, избавиться от лишнего веса Дональду Трампу помогли «немного гольфа и много выступлений». Он добавил, что постройневшая фигура Трампа, вероятно, связана с «отсутствием круглосуточного доступа к кухне Белого дома».