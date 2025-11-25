USD 1.7000
Трамп хочет похудеть

22:14 142

Президент США Дональд Трамп признался, что хочет сбросить вес. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел похудеть на пару килограммов. Но не на День благодарения точно. У меня будет индейка», — сказал Трамп в Белом доме.

Президенты США ежегодно проходят медосмотр. Согласно данным такого обследования, Трамп весит 107 килограммов, а его рост составляет 190 сантиметров. При этом Трамп никогда не скрывал свою симпатию к бургерам, картошке фри и газировке.

День благодарения будет отмечаться в США 27 ноября.

В 2021 году пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер рассказал, как политику удалось похудеть на 11 кг после президентского срока. По словам Миллера, избавиться от лишнего веса Дональду Трампу помогли «немного гольфа и много выступлений». Он добавил, что постройневшая фигура Трампа, вероятно, связана с «отсутствием круглосуточного доступа к кухне Белого дома».

Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
21:58 499
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению»
Трамп объявил: «Мы очень близки к мирному соглашению» обновлено 21:48
21:48 8812
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
20:59 1253
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
20:44 1437
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
19:14 3159
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
20:22 944
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 14102
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 6313
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 2783
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 2184
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 3561

