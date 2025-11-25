Европа скоро примет решение

«Коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией создаст рабочую группу по подготовке гарантий безопасности для Украины при участии Турции и США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания коалиции, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Мы решили создать рабочую группу, которая начнет работу уже с завтрашнего дня (26 ноября – ред.) под руководством Франции и Великобритании, с тесным участием Турции, играющей ключевую роль в морской сфере, и впервые с участием США», — сказал он.

По мнению политика, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна остаться прежней. Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость создания дополнительных сил для подстраховки и укрепления украинской армии «на второй линии».

Кроме того, президент Франции заявил, что страны Европейского союза намерены в ближайшее время принять решение относительно возможности использования замороженных в Европе российских активов.

«В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение [по активам], согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией», - сказал он.

Французский лидер выразил мнение, что это решение «даст Украине ясную перспективу и сохранит давление» на Россию.

Напомним, страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - немногим более €200 млрд - заблокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.