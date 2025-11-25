Трансформация ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС инициировало внутреннее обсуждение возможного изменения своей политической стратегии и рассмотрения предложения о создании полноценной политической партии. Об этом пишет издание Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, группа лидеров ХАМАС представила документ, в котором предлагается создать политическую структуру, способную участвовать в политической, экономической и социальной жизни, а также представляющую национальный исламский подход, аналогичный существующим палестинским партиям. Инициатива также предусматривает участие движения в Организации освобождения Палестины (ООП) и ее реформу в рамках «всеобъемлющего национального примирения».

Источники уточняют, что документ уже передан политбюро ХАМАС. Обсуждение происходит на фоне послевоенного анализа ситуации и изменений, вызванных израильской операцией и соглашением о прекращении огня.

Один из лидеров движения за рубежом сообщил изданию, что эта инициатива не является прямым ответом на вопросы разоружения, а отражает необходимость адаптации к «политическому переходу в регионе». Он подчеркнул, что Израиль не смог ликвидировать ХАМАС военным путем, и движение стремится сохранить свое политическое влияние.

Согласно источникам, вопрос сохранения вооруженного крыла также рассматривается. ХАМАС проводит консультации по этому поводу с Египтом, Катаром, Турцией и косвенно с США. Движение заявляет, что любые решения по вопросам сопротивления должны приниматься только в рамках общепалестинского соглашения и без участия Израиля или международных миссий по разоружению.