USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Трансформация ХАМАС

25 ноября 2025, 22:47 625

Палестинское движение ХАМАС инициировало внутреннее обсуждение возможного изменения своей политической стратегии и рассмотрения предложения о создании полноценной политической партии. Об этом пишет издание Asharq al-Awsat со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, группа лидеров ХАМАС представила документ, в котором предлагается создать политическую структуру, способную участвовать в политической, экономической и социальной жизни, а также представляющую национальный исламский подход, аналогичный существующим палестинским партиям. Инициатива также предусматривает участие движения в Организации освобождения Палестины (ООП) и ее реформу в рамках «всеобъемлющего национального примирения».

Источники уточняют, что документ уже передан политбюро ХАМАС. Обсуждение происходит на фоне послевоенного анализа ситуации и изменений, вызванных израильской операцией и соглашением о прекращении огня.

Один из лидеров движения за рубежом сообщил изданию, что эта инициатива не является прямым ответом на вопросы разоружения, а отражает необходимость адаптации к «политическому переходу в регионе». Он подчеркнул, что Израиль не смог ликвидировать ХАМАС военным путем, и движение стремится сохранить свое политическое влияние. 

Согласно источникам, вопрос сохранения вооруженного крыла также рассматривается. ХАМАС проводит консультации по этому поводу с Египтом, Катаром, Турцией и косвенно с США. Движение заявляет, что любые решения по вопросам сопротивления должны приниматься только в рамках общепалестинского соглашения и без участия Израиля или международных миссий по разоружению.

Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи» Матч начался; обновлено 00:01
00:01 2931
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 2004
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 4390
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2524
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 1887
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 10558
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2267
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2358
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4115
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
25 ноября 2025, 20:22 1406
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
25 ноября 2025, 20:03 15129

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи» Матч начался; обновлено 00:01
00:01 2931
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 2004
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 4390
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2524
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 1887
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 10558
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2267
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2358
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4115
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
Обвиняемые в финансировании терроризма услышали свой приговор
25 ноября 2025, 20:22 1406
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
25 ноября 2025, 20:03 15129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться