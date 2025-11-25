Особый статус для Запорожской АЭС

В плане прекращения войны в Украине необходимо закрепить особый статус Запорожской АЭС (ЗАЭС) - крупнейшей в Европе, заявил в интервью агентству Reuters во вторник, 25 ноября, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«На какой бы стороне конфликта она в итоге ни оказалась, необходимо будет заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества», - подчеркнул Гросси. «Ни один оператор не может использовать АЭС, если по ту сторону реки находится другая страна, которая этому сопротивляется и может принять меры против этого», - добавил глава МАГАТЭ.

В публиковавшемся ранее прессой плане США для Украины из 28 пунктов был параграф о ЗАЭС. В нем говорилось, что станция должна быть перезапущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая ею электроэнергия - распределяться поровну между Россией и Украиной.

«Распределять (энергию от ЗАЭС - ред.) или нет - не хочу вдаваться в подробности, потому что это политика. Это то, что Украина и Россия будут решать в какой-то момент. Но одно ясно: МАГАТЭ в этой ситуации незаменимо», - сказал об этом Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС, в состав которой входят шесть энергоблоков общей мощностью 6000 МВт, в марте 2022 года была захвачена российскими войсками. Все ее реакторы остановлены, но требуют постоянного охлаждения. К системе охлаждения подается электричество от внешней сети. В случае отключений энергоснабжение обеспечивают дизельные генераторы.

ЗАЭС расположена на южном берегу обмелевшего Каховского водохранилища. Этот берег находится под контролем российской армии. Северный берег контролируют украинские войска. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах станции и блокировании электроснабжения.