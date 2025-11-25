Болсонару начал отбывать срок в тюрьме

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный ранее к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, начал отбывать наказание в следственном изоляторе Федеральной полиции в Бразилиа. Об этом сообщил член Федерального верховного суда (STF) Бразилии Алешандри ди Морайс.

«Я распорядился, чтобы Жаир Мессиас Болсонару начал отбывать наказание в виде 27 лет и 3 месяцев лишения свободы в условиях строгого режима, включая 24 года и 9 месяцев тюремного заключения и 2 года и 6 месяцев содержания под стражей», - заявил судья по итогам судебного заседания. Трансляция велась на YouTube-канале инстанции.

При этом суд постановил, что дальнейшие апелляции по делу бывшего президента приниматься не будут. Болсонару уже был взят под стражу 22 ноября формально после попытки вскрыть электронный браслет отслеживания на ноге. Он несколько дней находится в отделении полиции.

11 сентября экс-президента признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. В соответствии с материалами дела Болсонару и его окружение, в том числе несколько военных, хотели сорвать вступление в должность Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года - спустя три дня после вручения вновь избранному лидеру удостоверения 39-го президента страны. Одним из обсуждаемых заговорщиками планов была операция Punhal Verde e Amarelo («Желто-зеленый кинжал»), в соответствии с которой предполагалось убийство Лулы да Силвы и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

При этом до инаугурации нынешнего президента попытки переворота совершено не было. В то же время в январе 2023 года, уже после его вступления в должность, в бразильской столице сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тыс. человек, более 1,4 тыс. были задержаны.