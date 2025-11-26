USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Украина от своих планов не откажется

00:21 1354

Украина не откажется от своего вступления в НАТО в будущем, несмотря на «мирный план» Соединенных Штатов, заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Его слова передает Axios.

При этом он добавил, что признает реальное положение дел. «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — сказал Ермак.

Ермак подчеркнул, что стремление Киева к вступлению в альянс — это конституционное обязательство страны. Закон о закреплении в Конституции страны курса в ЕС и НАТО вступил в силу в 2019 году. Согласно этому документу, президент Украины является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора».

«Мирный план» США по итогам переговоров с Украиной и представителями стран Европы в Женеве 23 ноября сократили с 28 пунктов до 19. Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, а РБК-Украина сообщило, что новый план Вашингтона не сокращает численность ВСУ. После этого США и Украина достигли принципиального согласия по большинству аспектов плана, отмечало Reuters. Одним из ключевых вопросов, включенных в новый проект, стали гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники предоставят Украине.

По словам Ермака, измененный мирный план соответствует интересам Украины и учитывает «красные линии» страны. «Я думаю, что теперь это выглядит очень солидно», — сказал он.

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 27
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5361
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 988
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3096
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5264
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2725
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2418
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12840
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2787
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2749
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4466

