Украина от своих планов не откажется

При этом он добавил, что признает реальное положение дел. «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — сказал Ермак.

Украина не откажется от своего вступления в НАТО в будущем, несмотря на «мирный план» Соединенных Штатов, заявил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. Его слова передает Axios.

Ермак подчеркнул, что стремление Киева к вступлению в альянс — это конституционное обязательство страны. Закон о закреплении в Конституции страны курса в ЕС и НАТО вступил в силу в 2019 году. Согласно этому документу, президент Украины является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора».

«Мирный план» США по итогам переговоров с Украиной и представителями стран Европы в Женеве 23 ноября сократили с 28 пунктов до 19. Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, а РБК-Украина сообщило, что новый план Вашингтона не сокращает численность ВСУ. После этого США и Украина достигли принципиального согласия по большинству аспектов плана, отмечало Reuters. Одним из ключевых вопросов, включенных в новый проект, стали гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники предоставят Украине.

По словам Ермака, измененный мирный план соответствует интересам Украины и учитывает «красные линии» страны. «Я думаю, что теперь это выглядит очень солидно», — сказал он.