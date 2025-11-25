USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Сооснователь «Лукойла» продал свою долю в компании

25 ноября 2025, 23:57

Бывший вице-президент и совладелец российского нефтекомпании «Лукойл» Леонид Федун продал свою долю в компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Доля бизнесмена приблизительно составляла 10%, покупателем выступил сам «Лукойл», утверждает агентство.

По данным агентства, Федун продал свою долю «Лукойлу» еще в начале 2025 года. Reuters отмечает, что доля Федуна стоила около $7 млрд, однако неизвестно, какую сумму он получил в результате сделки. В «Лукойле» отказались от комментариев.

Федун решил отказаться от российских активов, поскольку является резидентом Монако, рассказал один из источников Reuters.

В конце октября США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Ранее, 15 октября, «Лукойл» и «Роснефть» вошли в санкционные списки Великобритании. Их включение в соответствующий американский список произошло практически одновременно с заявлением президента страны Дональда Трампа об отказе от встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

Леонид Федун — российский предприниматель, миллиардер, бывший вице-президент компании «Лукойл». С 2004 года и до августа 2022 года владел 32,7 % акций и являлся президентом футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был председателем совета директоров.

Федуну с $8,88 млрд находится на 389-м месте в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года, ушел с поста летом 2022-го. Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщала пресс-служба компании.

