Анкара, Вашингтон, Лондон и Париж создадут группу по Украине

Украина готова продвигаться в контексте «мирного плана» для завершения войны с Россией, который предложили США, заявил на встрече «коалиции решительных» заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Также президент Украины призвал членов «коалиции решительных» разработать рамки для развертывания сил сдерживания в Украине и продолжать поддержку до тех пор, пока Москва не будет готова завершать войну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи «коалиции желающих» заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира, сообщает пресс-служба президента Турции.

«Наш президент заявил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия, направленные на содействие непосредственным контактам между сторонами с целью скорейшего достижения справедливого и прочного мира. Наш президент отметил, что непосредственные переговоры между сторонами могут состояться в Стамбуле и что Турция для этого поддерживает контакты с Украиной и Россией», - заявил глава коммуникационного департамента Администрации президента Бурханеттин Дуран.

Отмечается, что для Турции перемирие, которое охватывает энергетическую и портовую инфраструктуру, может стать благоприятным условием для переговоров о заключении всеобъемлющего мирного договора между сторонами.

Госсекретарь США Марко Рубио впервые принял участие в видеоконференции «коалиции желающих» по Украине. Елисейский дворец рассказал, что США и коалиция договорились создать рабочую группу для усиления переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, группу будут возглавлять Франция и Великобритания при участии Турции. Кроме того, впервые будут привлекать США. Он отметил, что целью создания рабочей группы является «точное определение вклада каждого участника и окончательное согласование гарантий безопасности».