Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина

Разговор состоялся 14 октября и продлился чуть более пяти минут. В ходе беседы Уиткофф дал Ушакову советы, как российскому президенту Владимиру Путину следует обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом. В частности, они включали в себя организацию телефонного разговора президентов России и США до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в октябре провел телефонный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым, чтобы предложить им совместно поработать над «мирным планом» по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на запись разговора.

Согласно записи разговора, изученной и расшифрованной Bloomberg, во время беседы с Ушаковым Уиткофф сказал своему российскому коллеге, что глубоко уважает президента РФ Владимира Путина и что он сказал Трампу, что, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения. Спецпосланник президента США упомянул о предстоящем на тот момент визите Владимира Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

«Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей», – цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Ушаков спросил Уиткоффа, будет ли «полезно» для Путина позвонить Трампу. Уиткофф ответил, что да, и также порекомендовал Путину поздравить Трампа с достижением мирного соглашения по Газе, сказать, что Россия его поддержала и что он уважает президента США как человека мира.

«Тогда это будет действительно хороший звонок», – сказал Уиткофф. (Разговор Трампа и Путина состоялся 16 октября – через два дня после разговора Уиткоффа и Ушакова. После него президент США выразил желание встретиться с ним в Будапеште).

Во время телефонного разговора посланник Трампа обсуждал с помощником Путина потенциальные условия мирного соглашения между Россией и Украиной, которые затем нашли отражение в плане из 28 пунктов. «Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения… Давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения», – сказал Уиткофф.

После этого разговора Уиткофф встречался в США со спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Сам Дмитриев говорил, что с 24 октября провел три дня в Майами. 29 октября Дмитриев и Ушаков поговорили по телефону и обсудили, насколько решительно Москва должна настаивать на своих требованиях в мирном предложении, согласно другой записи, проанализированной Bloomberg, Ушаков выступал за то, чтобы требовать «максимального». Он опасался, что США могут неверно истолковать любые предложения и что-то убрать, а затем заявить о достижении соглашения, что может поставить под угрозу завершение переговоров. Дмитриев в ответ предложил неофициально поделиться документом с США и выразил уверенность, что даже если администрация Трампа не примет российскую версию полностью, она, по крайней мере, сделает что-то очень близкое к ней. Он также сказал Ушакову, что тот сможет обсудить документ позже со «Стивом».

Как указывает агентство, телефонный разговор Уиткоффа и Ушакова показывает, что могло стать источником мирного плана США, который появился в начале ноября. Bloomberg не удалось выяснить, какими предложениями Россия поделилась с США и в какой степени они повлияли на окончательный вариант плана.

На прошлой неделе стало известно о плане из 28 пунктов, разработанном администрацией Трампа. Издание Axios сообщало, что Уиткофф обсуждал американские предложения со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.