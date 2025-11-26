Кандидат в шефы Пентагона

По сведениям телеканала, «необычная роль», которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, вновь возродила разговоры о том, что он «в конечном счете может заменить Пита Хегсета» на посту главы Пентагона. Подобный вариант развития событий, утверждает CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации.

Отмечается, что Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно интересуется его мнением о шагах по украинскому вопросу. Американский лидер также зовет Дрисколла «ответственным за дроны», так как тот в том числе курирует направление по развитию беспилотников в ВС США.

Ранее Дрисколл посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и участвовал в переговорах США и Украины в Женеве.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники ранее во вторник сообщал, что Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. В то же время источники американского портала Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.