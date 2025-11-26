Кандидат в шефы Пентагона

USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может сменить Пита Хегсета на посту военного министра Соединенных Штатов, передает CNN.

По сведениям телеканала, «необычная роль», которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, вновь возродила разговоры о том, что он «в конечном счете может заменить Пита Хегсета» на посту главы Пентагона. Подобный вариант развития событий, утверждает CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации.

Отмечается, что Трамп симпатизирует Дрисколлу и регулярно интересуется его мнением о шагах по украинскому вопросу. Американский лидер также зовет Дрисколла «ответственным за дроны», так как тот в том числе курирует направление по развитию беспилотников в ВС США.

Ранее Дрисколл посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и участвовал в переговорах США и Украины в Женеве.

Телеканал CBS News со ссылкой на источники ранее во вторник сообщал, что Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. В то же время источники американского портала Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 32
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5365
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 989
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3099
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5265
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2727
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2419
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12843
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2790
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2749
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4467

