Сенатора отстранили от работы из-за выходки с паранджой

В Австралии сенатора Полин Хэнсон отстранили от работы из-за публичной выходки. Об этом сообщает The Guardian.

Лидер австралийской консервативной партии «Одна нация» появилась в сенате в мини-платье, туфлях на высоких каблуках и черной парандже в качестве протеста. Подобный поступок она совершила после того, как не смогла добиться рассмотрения законопроекта, запрещающего носить закрывающую лицо одежду в общественных местах из соображений национальной безопасности.

При этом, по мнению коллег, действия Хэнсон были «направлены на очернение и высмеивание людей по признаку их религии» и оказались «неуважительными к австралийским мусульманам». Так, сенатор подверглась порицанию со стороны членов сената и была отстранена от работы на семь дней. Кроме того, ей запретили представлять парламент в составе зарубежных делегаций.

Известно, что в 2017 году Хэнсон также посетила заседание сената в черной парандже.