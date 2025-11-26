USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Индия поставила условия России

01:26 681

Индийские банки готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но при соблюдении двух условий. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Первое условие гласит, что углеводород должен поступать от продавцов, не включенных в черный список. Второе — что транзакции должны соответствовать санкциям. Как отметило агентство, этот подход отличается от того, что имел место несколько недель назад, когда банки опасались проводить платежи за любые российские грузы, ссылаясь на трудности с проверкой цепочки поставок. Теперь, как сообщили источники, транзакции могут осуществляться в дирхамах ОАЭ и юанях.

По данным Bloomberg, Россия стала продавать Индии нефть Urals с беспрецедентной скидкой. Такие выгодные условия объясняют тем, что большая часть индийских нефтеперерабатывающих заводов отказалась от закупок нефти в России в связи с санкциями США.

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 38
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
01:52
01:52 5368
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
01:26 992
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
25 ноября 2025, 22:31
25 ноября 2025, 22:31 3102
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
25 ноября 2025, 20:29
25 ноября 2025, 20:29 5265
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
25 ноября 2025, 17:22
25 ноября 2025, 17:22 2728
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину
25 ноября 2025, 21:58
25 ноября 2025, 21:58 2420
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
00:05
00:05 12846
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2792
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44
25 ноября 2025, 20:44 2752
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
25 ноября 2025, 19:14
25 ноября 2025, 19:14 4468

