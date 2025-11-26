Индия поставила условия России

Индийские банки готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но при соблюдении двух условий. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Первое условие гласит, что углеводород должен поступать от продавцов, не включенных в черный список. Второе — что транзакции должны соответствовать санкциям. Как отметило агентство, этот подход отличается от того, что имел место несколько недель назад, когда банки опасались проводить платежи за любые российские грузы, ссылаясь на трудности с проверкой цепочки поставок. Теперь, как сообщили источники, транзакции могут осуществляться в дирхамах ОАЭ и юанях.

По данным Bloomberg, Россия стала продавать Индии нефть Urals с беспрецедентной скидкой. Такие выгодные условия объясняют тем, что большая часть индийских нефтеперерабатывающих заводов отказалась от закупок нефти в России в связи с санкциями США.