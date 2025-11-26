USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Фаворит на пост главы Федрезерва

01:41 267

Экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт является главным претендентом на пост главы выполняющей в Соединенных Штатах функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, назвавших Хассетта фаворитом, он является близким союзником Трампа, которого последний хорошо знает и которому доверяет. При этом оговаривается, что, поскольку президент США Дональд Трамп известен склонностью принимать неожиданные решения, назвать кандидатуру окончательной сейчас нельзя.

Хассетт, как считается, тесно разделяет взгляды Трампа на экономику, в том числе на необходимость снижения процентных ставок, пишет агентство, напоминая, что буквально на днях советник главы государства заявил, что «снижал бы ставки прямо сейчас», поскольку «данные говорят о том, что мы должны это сделать».

Дональд Трамп еще до возвращения в президентское кресло принялся нещадно критиковать главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставки. Так, 30 июля, после того как Федрезерв сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, Трамп назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его. 

Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. В августе Трамп заявлял о наличии у него четырех кандидатов ему на замену.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 25 ноября CNBC, что Дональд Трамп, скорее всего, объявит о своем выборе председателя ФРС в течение следующего месяца, до начала рождественских праздников.

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 40
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5369
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 993
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3103
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5265
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2728
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2420
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12847
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2792
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2752
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4468

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 40
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5369
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 993
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3103
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5265
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2728
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2420
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12847
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2792
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2752
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4468
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться