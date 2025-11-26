Фаворит на пост главы Федрезерва

Экономический советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт является главным претендентом на пост главы выполняющей в Соединенных Штатах функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По словам собеседников агентства, назвавших Хассетта фаворитом, он является близким союзником Трампа, которого последний хорошо знает и которому доверяет. При этом оговаривается, что, поскольку президент США Дональд Трамп известен склонностью принимать неожиданные решения, назвать кандидатуру окончательной сейчас нельзя.

Хассетт, как считается, тесно разделяет взгляды Трампа на экономику, в том числе на необходимость снижения процентных ставок, пишет агентство, напоминая, что буквально на днях советник главы государства заявил, что «снижал бы ставки прямо сейчас», поскольку «данные говорят о том, что мы должны это сделать».

Дональд Трамп еще до возвращения в президентское кресло принялся нещадно критиковать главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставки. Так, 30 июля, после того как Федрезерв сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, Трамп назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его.

Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года. В августе Трамп заявлял о наличии у него четырех кандидатов ему на замену.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 25 ноября CNBC, что Дональд Трамп, скорее всего, объявит о своем выборе председателя ФРС в течение следующего месяца, до начала рождественских праздников.