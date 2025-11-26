USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Кому достанется заправочный бизнес «Лукойла» в США?

01:54 194

Компания Ramoco Fuels проявила интерес к заправочному бизнесу «Лукойла» в США. Топливный дистрибьютор хочет взять в лизинг все 194 АЗС российской организации, расположенные в США. Общая сумма сделки составит $150 млн, при этом покупка должна быть завершена не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с предложением американской стороны, которые были отправлены в «Лукойл».

После отсрочки от санкций США российская компания заявила о ведении переговоров с потенциальными покупателями

По словам одного из собеседников, Ramoco предлагает 24-месячную генеральную аренду, которая автоматически преобразуется в покупку всего заправочного бизнеса «Лукойла» в США, «как только будут выполнены все нормативные, экологические и франчайзинговые обязательства».

В настоящее время американская компания управляет 110 розничными заправочными комплексами в Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэре и Северной Каролине. При этом значительная часть розничных активов российского концерна в США находится как раз в штате Нью-Джерси.

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 41
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5369
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 994
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3104
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5267
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2728
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2420
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12848
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2792
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2752
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4468

