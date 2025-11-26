Кому достанется заправочный бизнес «Лукойла» в США?

Компания Ramoco Fuels проявила интерес к заправочному бизнесу «Лукойла» в США. Топливный дистрибьютор хочет взять в лизинг все 194 АЗС российской организации, расположенные в США. Общая сумма сделки составит $150 млн, при этом покупка должна быть завершена не позднее 31 декабря 2027 года. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с предложением американской стороны, которые были отправлены в «Лукойл».

После отсрочки от санкций США российская компания заявила о ведении переговоров с потенциальными покупателями

По словам одного из собеседников, Ramoco предлагает 24-месячную генеральную аренду, которая автоматически преобразуется в покупку всего заправочного бизнеса «Лукойла» в США, «как только будут выполнены все нормативные, экологические и франчайзинговые обязательства».

В настоящее время американская компания управляет 110 розничными заправочными комплексами в Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавэре и Северной Каролине. При этом значительная часть розничных активов российского концерна в США находится как раз в штате Нью-Джерси.