«Тяжелый разговор» Трампа и саудовского кронпринца

Во время встречи 18 ноября в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом состоялся «тяжелый разговор» на тему нормализации с Израилем. Об этом сообщил журналист 12-го канала ИТВ Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

В публикации говорится, что Трамп надеялся на встрече с бен Салманом прийти к прорыву на пути к мирному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем. Но этого не произошло: «Хотя оба лидера публично хвалили друг друга и выступали единым фронтом, некоторые моменты встречи за закрытыми дверями были непростыми».

Высокопоставленные лица в Белом доме заранее сообщили наследному принцу Саудовской Аравии, что Трамп ожидает прогресса по вопросу нормализации с Израилем.

На встрече 18 ноября Трамп поднял эту тему, требуя, чтобы саудиты присоединились к Авраамовым соглашениям. Наследный принц ответил, что хочет продвигаться к нормализации, но прямо сейчас это невозможно. Общественное мнение в Саудовской Аравии сильно настроено против Израиля.

Трамп был разочарован. «Президент очень старался его убедить, но бен Салман – сильный человек, и он стоял на своем», — сказал американский высокопоставленный источник.

Наследный принц выдвинул в беседе с Трампом то же требование, которое потом озвучил публично. Для нормализации Израиль должен вначале согласиться наметить реалистичный и ограниченный по времени путь к созданию палестинского государства.

«Бен Салман не сказал «никогда» по поводу нормализации с Израилем. Он оставил дверь открытой для того, чтобы сделать это в будущем. Но вопрос решения о двух государствах — это проблема», — сказал американский высокопоставленный чиновник.

В публикации 12-го канала ИТВ указывается, что «в своих заявлениях для СМИ Трамп сказал бен Салману, что предоставит Саудовской Аравии ту же самую передовую модель самолета F-35, которая есть у Израиля. Однако на следующий день госсекретарь Марко Рубио поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по телефону и заверил его, что это не так. Американские и израильские официальные лица заявили, что Рубио обещал Нетаньяху, что саудовцы получат «упрощенную» версию F-35. По словам источников, Рубио заявил, что США проведут переговоры с Израилем, чтобы гарантировать, что сделка по поставкам оружия Саудовской Аравии не нанесет ущерба военному преимуществу ЦАХАЛ (QME) — обязательству, закрепленному в законодательстве США».