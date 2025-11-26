USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

«Тяжелый разговор» Трампа и саудовского кронпринца

02:05 130

Во время встречи 18 ноября в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом состоялся «тяжелый разговор» на тему нормализации с Израилем. Об этом сообщил журналист 12-го канала ИТВ Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

В публикации говорится, что Трамп надеялся на встрече с бен Салманом прийти к прорыву на пути к мирному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем. Но этого не произошло: «Хотя оба лидера публично хвалили друг друга и выступали единым фронтом, некоторые моменты встречи за закрытыми дверями были непростыми». 

Высокопоставленные лица в Белом доме заранее сообщили наследному принцу Саудовской Аравии, что Трамп ожидает прогресса по вопросу нормализации с Израилем.

На встрече 18 ноября Трамп поднял эту тему, требуя, чтобы саудиты присоединились к Авраамовым соглашениям. Наследный принц ответил, что хочет продвигаться к нормализации, но прямо сейчас это невозможно. Общественное мнение в Саудовской Аравии сильно настроено против Израиля.

Трамп был разочарован. «Президент очень старался его убедить, но бен Салман – сильный человек, и он стоял на своем», — сказал американский высокопоставленный источник.

Наследный принц выдвинул в беседе с Трампом то же требование, которое потом озвучил публично. Для нормализации Израиль должен вначале согласиться наметить реалистичный и ограниченный по времени путь к созданию палестинского государства.

«Бен Салман не сказал «никогда» по поводу нормализации с Израилем. Он оставил дверь открытой для того, чтобы сделать это в будущем. Но вопрос решения о двух государствах — это проблема», — сказал американский высокопоставленный чиновник.

В публикации 12-го канала ИТВ указывается, что «в своих заявлениях для СМИ Трамп сказал бен Салману, что предоставит Саудовской Аравии ту же самую передовую модель самолета F-35, которая есть у Израиля. Однако на следующий день госсекретарь Марко Рубио поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по телефону и заверил его, что это не так. Американские и израильские официальные лица заявили, что Рубио обещал Нетаньяху, что саудовцы получат «упрощенную» версию F-35. По словам источников, Рубио заявил, что США проведут переговоры с Израилем, чтобы гарантировать, что сделка по поставкам оружия Саудовской Аравии не нанесет ущерба военному преимуществу ЦАХАЛ (QME) — обязательству, закрепленному в законодательстве США».

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 42
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5369
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 994
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3105
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5267
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2728
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2420
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12849
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2792
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2752
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4468

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 42
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52 5369
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 994
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3105
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5267
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2728
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2420
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 00:05
00:05 12849
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2792
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2752
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев
Провал французской разведки в Баку: как вербовали азербайджанцев haqqin.az из зала суда
25 ноября 2025, 19:14 4468
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться