Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»

По итогам первого игрового дня 5-го тура в Лиге чемпионов «Карабах», проигравший в гостях «Наполи» (0:2), опустился с 15-го места на 16-е. Но в среду сразу несколько команд будут иметь шанс обойти чемпиона Азербайджана.
Среди других матчей отметим крупную победу «Челси» над «Барселоной» (3:0), а также домашнее поражение «Манчестер Сити» от «Байера» (0:2).
Результаты дня:
«Наполи» (Италия) - «Карабах» (Азербайджан) - 2:0
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия) - 0:2
«Галатасарай» (Турция) - «Юнион» (Бельгия) - 0:1
«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Ювентус» (Италия) - 2:3
«Боруссия» (Германия) - «Вильярреал» (Испания) - 4:0
«Челси» (Англия) - «Барселона» (Испания) - 3:0
«Манчестер Сити» (Англия) - «Байер» (Германия) - 0:2
«Марсель» (Франция) - «Ньюкасл» (Англия) - 2:1
«Славия» (Чехия) - «Атлетик» (Испания) - 0:0.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ