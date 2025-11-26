USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»

Отдел спорта
02:13 936

По итогам первого игрового дня 5-го тура в Лиге чемпионов «Карабах», проигравший в гостях «Наполи» (0:2), опустился с 15-го места на 16-е. Но в среду сразу несколько команд будут иметь шанс обойти чемпиона Азербайджана.

Среди других матчей отметим крупную победу «Челси» над «Барселоной» (3:0), а также домашнее поражение «Манчестер Сити» от «Байера» (0:2).

Результаты дня:

«Наполи» (Италия) - «Карабах» (Азербайджан) - 2:0

«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия) - 0:2

«Галатасарай» (Турция) - «Юнион» (Бельгия) - 0:1

«Буде-Глимт» (Норвегия) - «Ювентус» (Италия) - 2:3

«Боруссия» (Германия) - «Вильярреал» (Испания) - 4:0 

«Челси» (Англия) - «Барселона» (Испания) - 3:0

«Манчестер Сити» (Англия) - «Байер» (Германия) - 0:2

«Марсель» (Франция) - «Ньюкасл» (Англия) - 2:1

«Славия» (Чехия) - «Атлетик» (Испания) - 0:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 353
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 937
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 5948
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 1403
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3492
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5606
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2812
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2654
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 13870
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2951
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2876

ЭТО ВАЖНО

Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 353
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 937
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 5948
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина
Звонок спецпосланника Трампа помощнику Путина новость дополнена
01:26 1403
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности
25 ноября 2025, 22:31 3492
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности
25 ноября 2025, 20:29 5606
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 2812
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 2654
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 13870
АФФА убрала бельгийца с важного поста
АФФА убрала бельгийца с важного поста
25 ноября 2025, 20:59 2951
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
Продвижение россиян по Украине: вошли в Северск
25 ноября 2025, 20:44 2876
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться