Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»

По итогам первого игрового дня 5-го тура в Лиге чемпионов «Карабах», проигравший в гостях «Наполи» (0:2), опустился с 15-го места на 16-е. Но в среду сразу несколько команд будут иметь шанс обойти чемпиона Азербайджана.