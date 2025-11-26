Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе

«Поздравляю Антонио Конте и «Наполи» с победой. Я остался доволен нашей игрой, несмотря на то, что мы проиграли. Футболисты боролись до конца, показали смелую игру. Против нас играла очень качественная команда. Мы продемонстрировали достойную игру. Мы должны продолжать в том же духе. Как я уже говорил, в этом турнире должны получать удовольствие от каждой игры. Должны демонстрировать в каждом матче уверенную игру и расти.

Все складывалось так, как мы задумывали. Но после замены перед первым голом, когда они перешли от игры в пять защитников на игру в четыре защитника, мы на 8-10 минут потеряли игру. Потому что команда была настроена на другую схему, и футболисты с ней хорошо справлялись. Но на 8-10 минут возникло недопонимание, и наверное в эти минуты судьба матча и была решена. К тому же изменение было сделано в тот момент, когда наши футболисты чуть подустали. Сказалось мастерство соперника. Пропустили простые голы, но претензий нашим игрокам за них не предъявишь.

Вынужденная замена Кевина Медины? В таких напряженных матчах вынужденная замена может помешать. Ммае неплохо вошел в игру, но опыт Медины в таких играх, возможно, сыграл бы ключевую роль».

Замена, о которой говорит Гурбан Гурбанов, была произведена на 64-й минуте: вместо Сэма Бекема на поле вышел Маттео Политано. И уже через минуту в ворота растерявшихся футболистов «Карабаха» влетел первый гол, а спустя семь минут - второй.

Кевин Медина, напомним, покинул поле на 60-й минуте.