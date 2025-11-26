ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ

Заявление III Бакинского Форума По Безопасности, прошедшего 21 сентября 2025 года на тему «Совместные действия органов безопасности в предотвращении гуманитарных кризисов и глобальных техногенных катастроф во время террористических актов и вооруженных конфликтов», а также обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия были зарегистрированы и опубликованы как документы Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН, сообщает haqqin.az.

Этот факт свидетельствует о возросшем значении Бакинского Форума По Безопасности в сфере глобальной безопасности и его международной институционально-правовой перспективе.

Пленарное заседание нынешнего Форума запомнилось принятием Устава Бакинского Форума По Безопасности, Заявления Форума, а также решением — достигнутым на основе общего согласия — о создании впервые в мире Системы Антитеррористического Обмена Информацией 24/7 между специальными службами и органами безопасности.

В обращении президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия, организованного Службой Государственной Безопасности Азербайджана с участием руководителей и высокопоставленных представителей почти 90 иностранных спецслужб, отмечается, что Форум является уникальным международным форматом с точки зрения определения глобальных и региональных угроз, а также изучения путей их нейтрализации. Формирование традиции ежегодного собрания в Баку руководителей спецслужб и экспертов по безопасности со всех континентов ради совместной борьбы с общими вызовами демонстрирует, что Баку стал площадкой доверия и сотрудничества.

В Заявлении Форума участники подтвердили приверженность основополагающим принципам международного права, заявив о важности объединения усилий спецслужб и органов безопасности в борьбе с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом и другими угрозами глобальной безопасности. Они подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества, непрерывного и оперативного обмена опытом и информацией, а также последовательного принятия совместных решительных мер для обеспечения международной безопасности.

Отмечается, что на Форуме были представлены также соответствующие структуры ООН, занимающиеся вопросами безопасности, а регистрация и публикация Заявления Форума и обращения президента Азербайджана как документов Генассамблеи и Совбеза ООН состоялась на основании обращения Постоянного Представителя Азербайджана при ООН.