Рубио и Вэнс выступили единым фронтом по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс в своих публикациях в соцсетях опровергли сообщения о разногласиях между ними по вопросам урегулирования российско-украинской войны. Об этом пишет РБК.

NBC News ранее сообщила, что в команде американского президента якобы возник «затянувшийся раскол» по поводу путей урегулирования, связанный с «потенциальным политическим соперничеством» между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио, которых уже рассматривают среди возможных участников президентской кампании 2028 года.

Рубио, комментируя публикацию, назвал ее «последним примером продолжительной серии на 100% фальшивых новостных сообщений, в которых утверждается о разногласиях внутри администрации Трампа» относительно подходов к завершению конфликта между Россией и Украиной.

«Эти люди не просто все неправильно понимают, они буквально все выдумывают», – написал госсекретарь в X, приложив ссылку на материал NBC.

Вэнс в ответ на заявление Рубио обвинил СМИ в попытках дискредитировать работу президента США Дональда Трампа. «СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. На самом деле все так просто», – указал вице-президент.

По данным NBC News, в администрации Трампа действительно сформировались два разных подхода. Один из них, который разделяют Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривает Украину как главный препятствующий фактор и призывает усиливать давление на Киев. Второй, с которым связывают Рубио, настаивает на необходимости сосредоточить давление на России, включая санкционные меры.

Газета Bild также писала о том, что Вэнс и Рубио используют американский мирный план как инструмент борьбы за влияние на внешнеполитический курс и потенциальное преемничество. По данным издания, Вэнс поддержал план с самого начала, тогда как Рубио поначалу сохранял дистанцию, но затем взял на себя переговоры с европейскими партнерами и представителями Украины в Женеве.