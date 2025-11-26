Рубио и Вэнс выступили единым фронтом по Украине

USD 1.7000
Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс в своих публикациях в соцсетях опровергли сообщения о разногласиях между ними по вопросам урегулирования российско-украинской войны. Об этом пишет РБК.

NBC News ранее сообщила, что в команде американского президента якобы возник «затянувшийся раскол» по поводу путей урегулирования, связанный с «потенциальным политическим соперничеством» между Джей Ди Вэнсом и Марко Рубио, которых уже рассматривают среди возможных участников президентской кампании 2028 года.

Рубио, комментируя публикацию, назвал ее «последним примером продолжительной серии на 100% фальшивых новостных сообщений, в которых утверждается о разногласиях внутри администрации Трампа» относительно подходов к завершению конфликта между Россией и Украиной.

«Эти люди не просто все неправильно понимают, они буквально все выдумывают», – написал госсекретарь в X, приложив ссылку на материал NBC.

Вэнс в ответ на заявление Рубио обвинил СМИ в попытках дискредитировать работу президента США Дональда Трампа. «СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. На самом деле все так просто», – указал вице-президент.

По данным NBC News, в администрации Трампа действительно сформировались два разных подхода. Один из них, который разделяют Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривает Украину как главный препятствующий фактор и призывает усиливать давление на Киев. Второй, с которым связывают Рубио, настаивает на необходимости сосредоточить давление на России, включая санкционные меры.

Газета Bild также писала о том, что Вэнс и Рубио используют американский мирный план как инструмент борьбы за влияние на внешнеполитический курс и потенциальное преемничество. По данным издания, Вэнс поддержал план с самого начала, тогда как Рубио поначалу сохранял дистанцию, но затем взял на себя переговоры с европейскими партнерами и представителями Украины в Женеве.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7418
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6446
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3207
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 716
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7914
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6743
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4559
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8247
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3421
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19496

