Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы

Стали известны новые факты об Ибрагиме Асадлы, который обвиняется в организации шествия с флагом СССР в Баку и распространении видеоматериалов в социальных сетях, пропагандирующих коммунистическую идеологию.

Ибрагим Асадлы — врач-онколог и один из задержанных по делу о попытке проведения марша с флагом СССР. При осмотре его рабочего места сотрудники полиции обнаружили коммунистическую атрибутику, включая бюст Ленина и портреты Че Гевары.

Ранее Асадлы привлекал внимание правоохранительных органов: он обвинялся в применении насилия в отношении своей супруги при участии другой женщины в кабинете клиники «Логмед», где работал.

Кроме того, Асадлы становился объектом обсуждений из-за публичных заявлений о лечении онкологических заболеваний альтернативными методами.