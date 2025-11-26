USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы

видео; фото; обновлено 11:35
Инара Рафикгызы
11:35 3209

Стали известны новые факты об Ибрагиме Асадлы, который обвиняется в организации шествия с флагом СССР в Баку и распространении видеоматериалов в социальных сетях, пропагандирующих коммунистическую идеологию.

Ибрагим Асадлы — врач-онколог и один из задержанных по делу о попытке проведения марша с флагом СССР. При осмотре его рабочего места сотрудники полиции обнаружили коммунистическую атрибутику, включая бюст Ленина и портреты Че Гевары.

Ранее Асадлы привлекал внимание правоохранительных органов: он обвинялся в применении насилия в отношении своей супруги при участии другой женщины в кабинете клиники «Логмед», где работал.

Кроме того, Асадлы становился объектом обсуждений из-за публичных заявлений о лечении онкологических заболеваний альтернативными методами.

*** 10:21

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых группа лиц пытается организовать несанкционированное шествие с флагами СССР, преследуя цель пропаганды коммунистической идеологии, сообщает haqqin.az.

В результате оперативных мероприятий сотрудники внутренних дел установили организаторов произошедшего — Абдуллу Ибрагимли и Ибрагима Асадлы, а также других участников акции. Все они задержаны, по факту возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что данная группа арендовала офисное помещение, действовала организованно и при поддержке другого государства периодически проводила встречи.

В ходе обысков в офисах и жилых помещениях, связанных с задержанными, обнаружены и изъяты материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии: флаги, агитационные книги, материалы с радикальным содержанием, CD-диски и иные электронные носители.

Следственные мероприятия продолжаются.

