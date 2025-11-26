В компании Azpetrol в рамках «Года Конституции и Суверенитета» проведена акция по сдаче крови

25 ноября 2025 года в компании Azpetrol была организована акция донорства крови при участии «Республиканского Банка Крови» Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и в рамках программы «Во имя жизни без талассемии» и «Года Конституции и Суверенитета». После проверки здоровья каждого донора врачами Банка крови у них была взята кровь.

Акция, в которой участвовали сотрудники компании, была направлена на поддержку пациентов с талассемией и гемофилией. Собранная кровь будет использована для лечения людей, страдающих наследственными заболеваниями крови.

Проведение такой акции в рамках «Года Конституции и Суверенитета» станет вкладом в спасение жизни сотен пациентов, а также усилит общественную солидарность и гуманистические ценности.

Контакт: 957

Azpetrol — Всегда к развитию!