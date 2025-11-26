Нетаньяху успокоили: арабы не получат топ-версию F-35

Госсекретарь США Марко Рубио заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Саудовская Аравия не будет обладать такой же передовой версией истребителя F-35, как Израиль. Об этом сообщает портал Axios.

По данным собеседников из дипломатических кругов, королевству предложат более упрощенную модификацию самолета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить Саудовской Аравии новейшие истребители пятого поколения, подчеркнув, что это решение призвано укрепить безопасность королевства. Это вызвало обеспокоенность Израиля – единственной страны региона, располагающей такими самолетами.

Как отмечает Axios, Рубио пообещал израильской стороне провести дополнительные консультации, чтобы убедиться, что предстоящая сделка с Эр-Риядом не затронет качественное военное превосходство Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке. В этой сфере США продолжают придерживаться принципа сохранения регионального баланса сил в пользу еврейского государства.

18 ноября наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд впервые с 2018 года прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с Трампом. По итогам визита стороны подписали ряд соглашений в экономической и оборонной областях. Американский лидер подчеркнул, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника вне НАТО.

Накануне встречи Axios сообщал со ссылкой на израильские источники, что в случае поставок F-35 в Эр-Рияд Израиль намерен потребовать от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности. В частности, речь шла о том, что самолеты, переданные королевству, не должны размещаться на авиабазах в западной части Саудовской Аравии, расположенных ближе всего к израильской территории.