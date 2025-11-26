USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Нетаньяху успокоили: арабы не получат топ-версию F-35

10:39 509

Госсекретарь США Марко Рубио заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Саудовская Аравия не будет обладать такой же передовой версией истребителя F-35, как Израиль. Об этом сообщает портал Axios.

По данным собеседников из дипломатических кругов, королевству предложат более упрощенную модификацию самолета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить Саудовской Аравии новейшие истребители пятого поколения, подчеркнув, что это решение призвано укрепить безопасность королевства. Это вызвало обеспокоенность Израиля – единственной страны региона, располагающей такими самолетами.

Как отмечает Axios, Рубио пообещал израильской стороне провести дополнительные консультации, чтобы убедиться, что предстоящая сделка с Эр-Риядом не затронет качественное военное превосходство Армии обороны Израиля на Ближнем Востоке. В этой сфере США продолжают придерживаться принципа сохранения регионального баланса сил в пользу еврейского государства.

18 ноября наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд впервые с 2018 года прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с Трампом. По итогам визита стороны подписали ряд соглашений в экономической и оборонной областях. Американский лидер подчеркнул, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника вне НАТО.

Накануне встречи Axios сообщал со ссылкой на израильские источники, что в случае поставок F-35 в Эр-Рияд Израиль намерен потребовать от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности. В частности, речь шла о том, что самолеты, переданные королевству, не должны размещаться на авиабазах в западной части Саудовской Аравии, расположенных ближе всего к израильской территории.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7422
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6446
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3214
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 716
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7914
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6745
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4562
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8247
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3421
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19498

