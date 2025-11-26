План по Украине то ли жив, то ли мертв

Еще вчера в Москве опровергали какие-либо переговоры с американцами по мирному урегулированию в Украине в ближайшие дни. Однако утром 25 ноября появились утечки, что такие переговоры идут уже второй день в Абу-Даби. Причем непонятно, кто именно их ведет с российской стороны. Известно лишь, что с американской стороны их ведет министр сухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл (близкий к вице-президенту Вэнсу), который ранее вел переговоры в Киеве, а затем в Женеве.
Он новый спецпредставитель Трампа по Украине и сторонник предельного форсирования переговорного процесса – почти в духе поговорки «хватай мешки, вокзал уходит». Трамп же обозначил задачу – все завершить к Дню благодарения 27 ноября. Вот все и стараются. К тому же надо, чтобы в Киеве и Европе толком опомниться не успели от такого натиска Вашингтона.
В Москве практически не комментируют ход этих переговоров, хотя и не опровергают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лишь заявил: «Нам по-прежнему нечего сообщить». Он отметил, что Кремль следит за сообщениями о встрече (в Абу-Даби), и подтвердил, что России был передан «набросок американского плана по Украине, который во многом соответствует духу Анкориджа». Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, поспешил еще больше увеличить дистанцию между своим ведомством и какими-то секретными посиделками в ОАЭ. «Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не трепать языком. Наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек»», - заявил он. Лавров также подчеркнул, что у Москвы «есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную… Но нам ничего официально никто не передал».
Возможно, переговоры в Абу-Даби идут вовсе не по линии МИД РФ, а по тем каналам, которые ассоциируются с главой РФПИ и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым (которого также называют одним из соавторов того, что циркулирует в прессе как «план Трампа»). Возможно, там также присутствуют представители Минобороны, но еще вернее Службы внешней разведки РФ, этот канал уже ранее был задействован в отношениях США касательно самых деликатных вопросов.
При этом американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме уверяет, что план США уже почти согласован с Украиной. Якобы Киев уже договорился с Вашингтоном об условиях мирного соглашения, но «некоторые детали плана еще предстоит уладить». Что же это за «некоторые детали»? И не в них ли, согласно известной поговорке, кроется дьявол? «План Трампа» уже усох с 28 пунктов до 19. Оттуда убрали – якобы как предмет дополнительных переговоров уже после прекращения огня – наиболее важные пункты.
Сам Зеленский обозначил, что территориальный вопрос ключевой. До сих пор Киев был не готов идти на вывод ВСУ со всей территории Донбасса и тем более на юридическое признание потери территорий, включая Крым. Также камнем преткновения остается вопрос отношений с НАТО. По словам одного из участников украинской делегации, членство Украины в НАТО не исключается и «является одним из положений, которое может стать гарантией безопасности». Это категорически не приемлет Москва. Похоже, что США отошли и от первоначального требования ограничения численности ВСУ 600 тысячами. Тогда как Москва, скорее всего, и тут будет настаивать на сохранении ограничений как по численности, так и по вооружениям, прежде всего дальнобойным. Стоит напомнить, что в Стамбуле весной 2022 года Россия настаивала на сокращении ВСУ до 85 тысяч военнослужащих. Тот же Лавров уже предупреждает: Россия ожидает версию мирного плана, согласованную как с Украиной, так и европейцами, но если в документе «будет вымаран дух и буква Анкориджа», это будет принципиально другая ситуация.
Проще говоря, если из «плана Трампа» будут вымараны принципиальные для РФ положения, то Москва откажется его согласовать, поскольку он превратится в плохо замаскированную попытку протащить все то же (как того и требует Европа) предложение о безусловном прекращении огня в качестве предтечи всех дальнейших переговоров. На такое прекращение огня Москва идти категорически не хочет, считая это неоправданным предоставлением передышки ВСУ. Киев в свою очередь в случае срыва соглашения при поддержке европейцев постарается выставить именно российскую сторону в качестве главной виновницы срыва мирных переговоров, потребовав в очередной раз ввести новые жесткие санкции.
Американская делегация в Абу-Даби при этом продолжила делать утечки в прессу в максимально позитивном тоне. Дескать, переговоры США и РФ «идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм». Более того, издание Axios утверждает, что в Абу-Даби находится и украинская делегация во главе с руководителем ГУР Будановым, которая якобы проводит переговоры как с американской, так и с российской сторонами. То же издание отмечает, что в ходе переговоров в Женеве США и Украина согласились, что вопросы, не имеющие прямого отношения к миру в Украине — о будущем НАТО, европейской безопасности и американо-российских отношениях, — будут исключены из повестки дня.
Между тем все вопросы, связанные с НАТО, для Москвы остаются принципиально важными. И если принять во внимание то, что говорят представители Киева, то до полного согласования еще очень далеко, а самые «острые моменты» оставлены на усмотрение президентов двух стран. Зеленский якобы и собирается в США до конца ноября, чтобы утрясти с Трампом оставшееся. И если «некоторые оставшиеся детали» - это действительно вопрос территорий и юридического признания Киевом их потери, а также внесение в Конституцию Украины отказа от вступления в НАТО плюс сохранение численности ВСУ и ее боевых возможностей на высоком уровне, то без них Москва такие соглашения не подпишет.
А тут еще и британский премьер Стармер вставил свое слово: дескать, план Трампа по урегулированию конфликта в Украине потребует согласия остальных стран — членов НАТО, поскольку затрагивает их интересы. От выдвижения самостоятельного и альтернативного плана Европа, судя по всему, откажется, но тем сильнее будет ее желание повлиять на американский план.
В агентстве Bloomberg 25 ноября прошла информация, что первой реакцией российской анонимной делегации в Абу-Даби на скорректированный план США из 19 пунктов было то, что этот план провальный. Однако затем от американцев посыпались всякие позитивные заявления. Но на самом деле это может быть в определенной степени ловушкой, которую расставляют в том числе американцы для российских переговорщиков. На тот случай, когда и если Москва откажется согласовывать скорректированный план, сославшись на принципиальные для нее возражения, то те же американцы могут сказать, что, дескать, «так хорошо сидели», все шло хорошо, но русские уперлись в последний момент из-за каких-то сущих мелочей, а посему именно они теперь виноваты в срыве мирного урегулирования. Со своей стороны Киев и европейцы будут работать именно на такое развитие ситуации.