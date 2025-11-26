План по Украине то ли жив, то ли мертв

Еще вчера в Москве опровергали какие-либо переговоры с американцами по мирному урегулированию в Украине в ближайшие дни. Однако утром 25 ноября появились утечки, что такие переговоры идут уже второй день в Абу-Даби. Причем непонятно, кто именно их ведет с российской стороны. Известно лишь, что с американской стороны их ведет министр сухопутных войск армии США Дэниел Дрисколл (близкий к вице-президенту Вэнсу), который ранее вел переговоры в Киеве, а затем в Женеве.

Он новый спецпредставитель Трампа по Украине и сторонник предельного форсирования переговорного процесса – почти в духе поговорки «хватай мешки, вокзал уходит». Трамп же обозначил задачу – все завершить к Дню благодарения 27 ноября. Вот все и стараются. К тому же надо, чтобы в Киеве и Европе толком опомниться не успели от такого натиска Вашингтона. В Москве практически не комментируют ход этих переговоров, хотя и не опровергают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лишь заявил: «Нам по-прежнему нечего сообщить». Он отметил, что Кремль следит за сообщениями о встрече (в Абу-Даби), и подтвердил, что России был передан «набросок американского плана по Украине, который во многом соответствует духу Анкориджа». Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, поспешил еще больше увеличить дистанцию между своим ведомством и какими-то секретными посиделками в ОАЭ. «Россия предпочитает заниматься дипломатией, а не трепать языком. Наша дипломатия привыкла работать профессионально. А профессиональная дипломатия заключается в том, чтобы до достижения окончательной договоренности не сливать и не допускать утечек»», - заявил он. Лавров также подчеркнул, что у Москвы «есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются, и мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную… Но нам ничего официально никто не передал». Возможно, переговоры в Абу-Даби идут вовсе не по линии МИД РФ, а по тем каналам, которые ассоциируются с главой РФПИ и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым (которого также называют одним из соавторов того, что циркулирует в прессе как «план Трампа»). Возможно, там также присутствуют представители Минобороны, но еще вернее Службы внешней разведки РФ, этот канал уже ранее был задействован в отношениях США касательно самых деликатных вопросов.

При этом американская пресса со ссылкой на источники в Белом доме уверяет, что план США уже почти согласован с Украиной. Якобы Киев уже договорился с Вашингтоном об условиях мирного соглашения, но «некоторые детали плана еще предстоит уладить». Что же это за «некоторые детали»? И не в них ли, согласно известной поговорке, кроется дьявол? «План Трампа» уже усох с 28 пунктов до 19. Оттуда убрали – якобы как предмет дополнительных переговоров уже после прекращения огня – наиболее важные пункты. Сам Зеленский обозначил, что территориальный вопрос ключевой. До сих пор Киев был не готов идти на вывод ВСУ со всей территории Донбасса и тем более на юридическое признание потери территорий, включая Крым. Также камнем преткновения остается вопрос отношений с НАТО. По словам одного из участников украинской делегации, членство Украины в НАТО не исключается и «является одним из положений, которое может стать гарантией безопасности». Это категорически не приемлет Москва. Похоже, что США отошли и от первоначального требования ограничения численности ВСУ 600 тысячами. Тогда как Москва, скорее всего, и тут будет настаивать на сохранении ограничений как по численности, так и по вооружениям, прежде всего дальнобойным. Стоит напомнить, что в Стамбуле весной 2022 года Россия настаивала на сокращении ВСУ до 85 тысяч военнослужащих. Тот же Лавров уже предупреждает: Россия ожидает версию мирного плана, согласованную как с Украиной, так и европейцами, но если в документе «будет вымаран дух и буква Анкориджа», это будет принципиально другая ситуация. Проще говоря, если из «плана Трампа» будут вымараны принципиальные для РФ положения, то Москва откажется его согласовать, поскольку он превратится в плохо замаскированную попытку протащить все то же (как того и требует Европа) предложение о безусловном прекращении огня в качестве предтечи всех дальнейших переговоров. На такое прекращение огня Москва идти категорически не хочет, считая это неоправданным предоставлением передышки ВСУ. Киев в свою очередь в случае срыва соглашения при поддержке европейцев постарается выставить именно российскую сторону в качестве главной виновницы срыва мирных переговоров, потребовав в очередной раз ввести новые жесткие санкции.