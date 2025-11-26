Совместная операция азербайджанских и китайских полицейских

Задержан мужчина, который 24 ноября в Хатаинском районе Баку причинил своей супруге телесные повреждения с использованием колюще-режущего предмета и затем скрылся из страны.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, расследованием установлено, что Рустам Ибрагимов, 1969 года рождения, после совершенного преступления выехал из Азербайджана в направлении Турции, а затем отправился в Китай.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками МВД Азербайджана совместно с правоохранительными органами Китайской Народной Республики, Р.Ибрагимов был задержан в городе Сяньян.