В НАТО назвали сроки окончания войны

«После женевских переговоров необходимо провести еще встречи, а также отдельное, параллельное обсуждение некоторых вопросов с ЕС и НАТО. И мы пока не дошли до этого», – отметил он в интервью испанской газете El País.

Отвечая на вопрос о том, может ли конфликт в Украине завершиться к концу этого года, Рютте заявил: «Конечно».

«Всегда сложно предсказывать, но я правда надеюсь, что мир скоро наступит», – добавил он. При этом он подчеркнул, что «мирный план не меняет оценку России как долгосрочной угрозы для Европы».

Комментируя закупки вооружений США по программе PURL с последующей передачей их Киеву, Рютте отметил, что европейские страны внесли значительный вклад за последние годы, однако есть «определенные возможности, которые могут предложить только Соединенные Штаты».

«Президент (США Дональд) Трамп согласился гарантировать, что это американское оружие финансировалось бы Канадой и европейскими союзниками. Украина ежемесячно получает вооружения на сумму около $1 млрд», – добавил он. По словам генсека, к концу года общая сумма поставок может достигнуть примерно $5 млрд.

Рютте также подчеркнул, что на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне было подтверждено: «путь Украины в НАТО необратимый».

«В то же время ряд союзников, в том числе США, сказали, что в настоящее время они выступают против вступления Украины», – уточнил он. Генсек добавил, что «Вашингтонский договор 1949 года допускает присоединение любой страны евроатлантической зоны», но без единогласного согласия всех союзников это невозможно.