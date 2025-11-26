USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Китайцы купили бобы на сотни миллионов

Китай приобрел у США как минимум десять партий соевых бобов на общую сумму около $300 млн, сообщили источники агентства Reuters в торговых кругах.

По данным агентства, Китай наращивает импорт американской сои, несмотря на то, что она дороже бразильской. Ранее Пекин избегал закупок американской продукции на фоне торговой напряженности с США. По данным Министерства сельского хозяйства США, крупнейший импортер – государственная компания China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO), один из ведущих переработчиков сельскохозяйственной продукции в КНР. В ведомстве уточнили, что к концу октября COFCO забронировала около 2 млн тонн американских соевых бобов.

Агентство отмечает, что новая сделка была заключена после недавнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Один из трейдеров сообщил Reuters, что Пекин закупил 12 партий сои, другой оценил объем в 10–15 партий. По словам источников, грузы будут отправлены из американских терминалов в Китай в январе.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай согласился приобрести 12 млн тонн американской сои до января 2026 года. «Пекин обязался в течение трех лет закупить у США 87,5 млн тонн соевых бобов», – добавил он.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6448
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
