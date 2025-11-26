Китайцы купили бобы на сотни миллионов

Китай приобрел у США как минимум десять партий соевых бобов на общую сумму около $300 млн, сообщили источники агентства Reuters в торговых кругах.

По данным агентства, Китай наращивает импорт американской сои, несмотря на то, что она дороже бразильской. Ранее Пекин избегал закупок американской продукции на фоне торговой напряженности с США. По данным Министерства сельского хозяйства США, крупнейший импортер – государственная компания China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO), один из ведущих переработчиков сельскохозяйственной продукции в КНР. В ведомстве уточнили, что к концу октября COFCO забронировала около 2 млн тонн американских соевых бобов.

Агентство отмечает, что новая сделка была заключена после недавнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Один из трейдеров сообщил Reuters, что Пекин закупил 12 партий сои, другой оценил объем в 10–15 партий. По словам источников, грузы будут отправлены из американских терминалов в Китай в январе.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай согласился приобрести 12 млн тонн американской сои до января 2026 года. «Пекин обязался в течение трех лет закупить у США 87,5 млн тонн соевых бобов», – добавил он.