Душевная встреча Будагова с президентом Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Тахира Будагова. Об этом кубинский президент написал на своей странице в соцсети Х.

«У меня состоялась душевная встреча с заместителем председателя и руководителем Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Тахиром Будаговым. Я подтвердил готовность продолжать углублять отношения между нашими партиями, правительствами и народами, основываясь на наследии Фиделя (Кастро) и Гейдара Алиева», - написал Диас-Канель.