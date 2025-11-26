USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Душевная встреча Будагова с президентом Кубы

11:13 841

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял заместителя председателя партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Тахира Будагова. Об этом кубинский президент написал на своей странице в соцсети Х.

«У меня состоялась душевная встреча с заместителем председателя и руководителем Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Тахиром Будаговым. Я подтвердил готовность продолжать углублять отношения между нашими партиями, правительствами и народами, основываясь на наследии Фиделя (Кастро) и Гейдара Алиева», - написал Диас-Канель.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7433
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6448
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3224
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 716
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7914
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6752
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4565
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8249
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3421
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
