Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Путин: «Салам, аскер!»

видео
11:29 1275

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Бишкеке, поприветствовал солдат на кыргызском языке.

«Салам, аскер!» - сказал Путин.

Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. Его встретил лично президент страны Садыр Жапаров.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7434
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6449
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3225
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 716
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7915
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6754
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4565
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8250
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3421
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19504

