Путин: «Салам, аскер!»

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Бишкеке, поприветствовал солдат на кыргызском языке.
«Салам, аскер!» - сказал Путин.
Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. Его встретил лично президент страны Садыр Жапаров.
November 26, 2025
Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Бишкеке, поприветствовал солдат на кыргызском языке.
«Салам, аскер!» - сказал Путин.
Путин прибыл в Бишкек 25 ноября. Его встретил лично президент страны Садыр Жапаров.
November 26, 2025
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.