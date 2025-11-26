Израиль зачищает Западный берег

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске крупномасштабной контртеррористической операции на севере Западного берега реки Иордан.

«В ночь на среду ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля начали действия в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан)», – отмечается в официальном заявлении.

В пресс-службе Армии обороны Израиля подчеркнули, что силовики «не допустят укоренения терроризма в этом районе» и «принимают активные меры для пресечения террора».