Министр здравоохранения Азербайджана выступил на XI Медицинском съезде тюркского мира

При попечительстве президента Турецкой Республики в Анкаре состоялся XI Медицинский съезд тюркского мира, организованный Министерством здравоохранения Турции. В конгрессе приняли участие министры здравоохранения и делегации министерств здравоохранения из 19-ти стран, а также известные ученые в области здравоохранения.

Выступивший на церемонии открытия конгресса с приветственной речью министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу отметил, что инновационное здравоохранение является основной темой XI Медицинского съезда тюркского мира: «Нынешний конгресс с участием известных ученых, внесших большой вклад в развитие науки и медицины стран тюркского мира, будет посвящен развитию медицинских технологий в рамках модели «Инновационного здравоохранения». В ходе конгресса также состоятся интересные и полезные дискуссии об укреплении государственно-частного партнерства в области производства такой высококачественной продукции, как фармацевтические препараты, вакцины, медицинские приборы и искусственный интеллект». В свою очередь, всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар отметил большой потенциал тюркских государств в сфере здравоохранения и выступил с предложением проводить совместные научные исследования: «Одним из важнейших факторов для меня является то, что в современном мире тюркские ученые находились в числе передовых ученых».

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул высокий уровень организации XI Медицинского съезда тюркского мира: «Каждая из братских стран, участвующих в этом конгрессе, имеет уникальную миссию в улучшении глобального здравоохранения. В настоящее время Азербайджан благодаря мудрой политике и упорному труду президента Ильхама Алиева развивается во всех направлениях. Развитие системы здравоохранения является одним из главных приоритетов Азербайджанского государства». Подчеркивая важность данного мероприятия, Теймур Мусаев отметил, что данная платформа, созданная при участии министров здравоохранения и научных медицинских деятелей из различных стран, позволит наладить связи между тюркскими специалистами и откроет широкие возможности для взаимного сотрудничества. По словам министра, в настоящее время страны мира сталкиваются с многочисленными вызовами в области охраны здоровья и благополучия населения: «В эпоху стремительного развития информационных технологий, изменения социальных ценностей и роста ожиданий граждан не стоит полагаться лишь на традиционные подходы к оказанию медицинской помощи. В современную эпоху граждане являются активными участниками системы здравоохранения».

Теймур Мусаев отметил, что борьба с дезинформацией должна стать одним из основных компонентов национальной безопасности здравоохранения: «Наличие высококвалифицированных медицинских работников, владеющих современными технологиями и придерживающихся пациентоориентированного подхода, является требованием времени». «Мы считаем создание единого медицинского научного пространства стран тюркского мира, проведение научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования и обеспечение непрерывного медицинского образования ведущими направлениями нашей совместной деятельности. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность министрам здравоохранения братских стран за поддержку в создании единой информационной системы Turktransplant, предусматривающего обеспечение трансграничного обмена данными о донорах и реципиентах», – отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана. В рамках XI Медицинского съезда тюркского мира Теймур Мусаев провел двусторонние встречи с министром здравоохранения Турции Кемалем Мемишоглу, министром здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Хаканом Динчиюрекем и министром здравоохранения Сомали Али Хаджи Аданом Абубакаром. В ходе встреч была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии взаимоотношений между странами. Была отмечена значимость проведения подобных съездов как фактора сближения систем здравоохранения стран, а также вклада в развитие мировой медицины.