USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Министр здравоохранения Азербайджана выступил на XI Медицинском съезде тюркского мира

фото
11:56 145

При попечительстве президента Турецкой Республики в Анкаре состоялся XI Медицинский съезд тюркского мира, организованный Министерством здравоохранения Турции.

В конгрессе приняли участие министры здравоохранения и делегации министерств здравоохранения из 19-ти стран, а также известные ученые в области здравоохранения.

Выступивший на церемонии открытия конгресса с приветственной речью министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу отметил, что инновационное здравоохранение является основной темой XI Медицинского съезда тюркского мира: «Нынешний конгресс с участием известных ученых, внесших большой вклад в развитие науки и медицины стран тюркского мира, будет посвящен развитию медицинских технологий в рамках модели «Инновационного здравоохранения». В ходе конгресса также состоятся интересные и полезные дискуссии об укреплении государственно-частного партнерства в области производства такой высококачественной продукции, как фармацевтические препараты, вакцины, медицинские приборы и искусственный интеллект».

В свою очередь, всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Азиз Санджар отметил большой потенциал тюркских государств в сфере здравоохранения и выступил с предложением проводить совместные научные исследования: «Одним из важнейших факторов для меня является то, что в современном мире тюркские ученые находились в числе передовых ученых».

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул высокий уровень организации XI Медицинского съезда тюркского мира: «Каждая из братских стран, участвующих в этом конгрессе, имеет уникальную миссию в улучшении глобального здравоохранения. В настоящее время Азербайджан благодаря мудрой политике и упорному труду президента Ильхама Алиева развивается во всех направлениях. Развитие системы здравоохранения является одним из главных приоритетов Азербайджанского государства».

Подчеркивая важность данного мероприятия, Теймур Мусаев отметил, что данная платформа, созданная при участии министров здравоохранения и научных медицинских деятелей из различных стран, позволит наладить связи между тюркскими специалистами и откроет широкие возможности для взаимного сотрудничества.

По словам министра, в настоящее время страны мира сталкиваются с многочисленными вызовами в области охраны здоровья и благополучия населения: «В эпоху стремительного развития информационных технологий, изменения социальных ценностей и роста ожиданий граждан не стоит полагаться лишь на традиционные подходы к оказанию медицинской помощи. В современную эпоху граждане являются активными участниками системы здравоохранения».

Теймур Мусаев отметил, что борьба с дезинформацией должна стать одним из основных компонентов национальной безопасности здравоохранения: «Наличие высококвалифицированных медицинских работников, владеющих современными технологиями и придерживающихся пациентоориентированного подхода, является требованием времени».

«Мы считаем создание единого медицинского научного пространства стран тюркского мира, проведение научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования и обеспечение непрерывного медицинского образования ведущими направлениями нашей совместной деятельности. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность министрам здравоохранения братских стран за поддержку в создании единой информационной системы Turktransplant, предусматривающего обеспечение трансграничного обмена данными о донорах и реципиентах», – отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

В рамках XI Медицинского съезда тюркского мира Теймур Мусаев провел двусторонние встречи с министром здравоохранения Турции Кемалем Мемишоглу, министром здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Хаканом Динчиюрекем и министром здравоохранения Сомали Али Хаджи Аданом Абубакаром. В ходе встреч была подчеркнута исключительная роль глав государств в развитии взаимоотношений между странами. Была отмечена значимость проведения подобных съездов как фактора сближения систем здравоохранения стран, а также вклада в развитие мировой медицины.

В рамках мероприятия также состоялись панельные сессии, посвященные таким темам, как «Клеточная и генная терапия», «Здоровье детей и женщин в условиях изменения климата и стихийных бедствий», «Взаимодействие традиционной и доказательной медицины», «Социальные сети и здоровье детей» и др.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7438
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6449
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3232
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 718
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7916
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6760
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4568
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8251
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3421
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19504

ЭТО ВАЖНО

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7438
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6449
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3232
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 718
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7916
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6760
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4568
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8251
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3421
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться