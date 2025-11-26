Заряд патриотизма для имишлинской молодежи

В Имишли состоялось мероприятие, организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча, организованная при поддержке Исполнительной власти Имишлинского района, на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – здоровая молодежь, здоровое будущее» состоялась в Центре Гейдара Алиева. Глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев, открывая мероприятие, отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на повышение чувства патриотизма у молодежи.

Выступая на мероприятии, начальник Управления допризывной подготовки Вооруженных сил Азербайджанской Республики полковник-лейтенант Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи в годы войны, мерах, принимаемых для поддержания высокого уровня физического и психологического состояния призывников, которые станут завтрашними солдатами, а также предоставил обширную информацию об объявлении 2025 года в Азербайджане «Годом Конституции и суверенитета».

Начальник отдела по связям с общественностью и международным связям госслужбы Парвиз Садраддинов дал рекомендации и советы молодым людям, готовящимся к поступлению в вузы. Он также предоставил подробную информацию об образовании за рубежом, отсрочках на обучение и цифровизации ряда услуг.

Затем начальник Имишлинского районного отдела госслужбы полковник Руслан Исмаилов рассказал о первичной постановке на воинский учет, медицинском освидетельствовании, правах и обязанностях призывников, а также ответил на интересующие участников мероприятия вопросы.

Стоит отметить, что подобные мероприятия уже организовывались в ряде регионов и планируется их продолжение в ближайшие месяцы.