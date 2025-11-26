Названы новые сроки по проектам «Север – Юг» и Зангезурского коридора

Грузооборот по международному транспортному коридору «Север – Юг» с 1 января 2028 года планируется увеличить до 5 млн тонн, а в дальнейшем — до 15 млн тонн. Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

По его словам, на азербайджанском участке коридора завершается обновление инфраструктуры: до конца года будет завершена реконструкция линии, продолжаются работы на участке Алят – Османлы – Астара.

Министр отметил тесное сотрудничество с Ираном: подписан стратегический план между «Азербайджанскими железными дорогами» и Иранскими железными дорогами по строительству и эксплуатации терминала в Астаре, который передан азербайджанской стороне в долгосрочное пользование на 25 лет. Строительство терминала в Иране продвинулось, его планируют завершить к концу 2026 года.

Параллельно завершается проектирование железной дороги Зангезурского коридора, годовая пропускная способность которого также составит до 15 млн тонн. Участок Горадиз – Агбенд будет завершен в 2026 году. Азербайджан также готовится к строительству примерно 200-километрового участка через Нахчыван, проектирование которого завершено, и в ближайшее время начнутся работы. В течение нескольких дней «Азербайджанские железные дороги» приступят к реализации проекта.