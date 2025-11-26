Народная артистка Мехрибан Заки предупредила о мошенничестве

В последнее время мошенники, обманывая людей различными способами и присваивая их средства, на этот раз нацелились на народную артистку Мехрибан Заки. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. Выяснилось, что мошенник, представившись сотрудником Kapital Bank, позвонил ей через WhatsApp и попытался получить ее личные данные.

Так как Мехрибан Зеки была осведомлена о случаях мошенничества, она не предоставила никакой информации и сразу же связалась с банком. В банке подтвердили, что этот номер не принадлежит банку и что звонивший действительно был мошенником.

В связи с этим Kapital Bank поблагодарил Мехрибан Зеки за проявленную осторожность и за то, что она информирует клиентов по данной теме.

Наряду с мерами безопасности со стороны соответствующих структур и банков, каждому важно быть внимательным к кибермошенничеству. 16-значный номер PAN на карте, 3-значный CVV-код на ее обратной стороне и 4-значный OTP-код, отправляемый на мобильный номер, принадлежат только владельцу карты, и делиться этой информацией нельзя. Не забывайте, что ни один сотрудник банка не может звонить клиенту с аккаунтов в социальных сетях или с иностранного номера.

Проверить, является ли человек, звонящий от имени Kapital Bank, действительно сотрудником банка, очень просто. Клиент может попросить звонящего отправить уведомление в мобильное приложение, подтверждающее, что он является сотрудником банка. Если это действительно сотрудник, гражданин получит в мобильном приложении Birbank такое уведомление. В уведомлении отмечается: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за доверие».

Если пользователь получает такое уведомление в мобильном приложении, он может продолжить разговор с позвонившим. В противном случае необходимо сразу прекратить звонок.