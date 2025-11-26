USD 1.7000
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Народная артистка Мехрибан Заки предупредила о мошенничестве

12:10

В последнее время мошенники, обманывая людей различными способами и присваивая их средства, на этот раз нацелились на народную артистку Мехрибан Заки. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. Выяснилось, что мошенник, представившись сотрудником Kapital Bank, позвонил ей через WhatsApp и попытался получить ее личные данные.

Так как Мехрибан Зеки была осведомлена о случаях мошенничества, она не предоставила никакой информации и сразу же связалась с банком. В банке подтвердили, что этот номер не принадлежит банку и что звонивший действительно был мошенником.

В связи с этим Kapital Bank поблагодарил Мехрибан Зеки за проявленную осторожность и за то, что она информирует клиентов по данной теме.

Наряду с мерами безопасности со стороны соответствующих структур и банков, каждому важно быть внимательным к кибермошенничеству. 16-значный номер PAN на карте, 3-значный CVV-код на ее обратной стороне и 4-значный OTP-код, отправляемый на мобильный номер, принадлежат только владельцу карты, и делиться этой информацией нельзя. Не забывайте, что ни один сотрудник банка не может звонить клиенту с аккаунтов в социальных сетях или с иностранного номера.

Проверить, является ли человек, звонящий от имени Kapital Bank, действительно сотрудником банка, очень просто. Клиент может попросить звонящего отправить уведомление в мобильное приложение, подтверждающее, что он является сотрудником банка. Если это действительно сотрудник, гражданин получит в мобильном приложении Birbank такое уведомление. В уведомлении отмечается: «Уважаемый пользователь Birbank, подтверждаем, что лицо, предлагающее банковский продукт, является сотрудником нашего банка. Благодарим вас за доверие».

Если пользователь получает такое уведомление в мобильном приложении, он может продолжить разговор с позвонившим. В противном случае необходимо сразу прекратить звонок.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
25 ноября 2025, 22:31
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы обновлено 11:35
11:35
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
25 ноября 2025, 20:29
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» обновлено 01:52
01:52
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
25 ноября 2025, 17:22
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину
25 ноября 2025, 21:58
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17

