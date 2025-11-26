USD 1.7000
EUR 1.9691
RUB 2.1563
Подписаться на уведомления
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Новость дня
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие

Обсуждены предложения по квоте трудовой миграции

12:12 95

Под председательством министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева состоялось очередное заседание Комиссии по подготовке предложений по определению квоты трудовой миграции и координации работ в этой области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании, на котором был рассмотрен ход использования квоты трудовой миграции, утвержденной на 2025 год, совместно с членами комиссии, состоящими из представителей соответствующих государственных структур, были обсуждены предложения по квоте трудовой миграции, подготовленной на 2026 год.

Анар Алиев подчеркнул, что устойчивые тенденции развития рынка труда Азербайджана являются одним из достижений успешной социально-экономической политики президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что предложения по квоте трудовой миграции на следующий год подготовлены на основе потребностей работодателей в кадрах современных профессий и квалификаций, а также анализа многоотраслевого характера экономики страны, квалифицированной рабочей силы и прогнозов развития рынка труда.

Количество квалифицированных кадров, поступающих на рынок труда, ежегодно увеличивается, принимаются целенаправленные меры по повышению квалификации и конкурентоспособности рабочей силы. При этом за основу взят принцип удовлетворения потребности экономики страны в рабочей силе за счет местных трудовых ресурсов. Реализация в последние годы новых проектов в области возобновляемой энергетики, а также масштабное строительство на освобожденных территориях увеличивают спрос на высококвалифицированных специалистов.

Обсуждены предложения по квоте трудовой миграции на 2026 год, а также предложения по предлагаемым изменениям в утвержденную квоту трудовой миграции на 2025 год. Принято решение внести указанные предложения на рассмотрение Кабинета министров.

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7444
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6449
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3240
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 718
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7916
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6762
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4570
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8251
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3422
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19506

ЭТО ВАЖНО

Американцы потребовали разоружить Украину?
Американцы потребовали разоружить Украину? обновлено 11:49
11:49 7444
SOCAR предлагает оставшиеся сливки
SOCAR предлагает оставшиеся сливки наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 22:31 6449
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы
Бюст Ленина и портреты Че Гевары: что нашли в офисе у онколога Асадлы видео; фото; обновлено 11:35
11:35 3240
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
ООН опубликовала заявление Бакинского форума как официальный документ
10:11 718
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл»
Известный азербайджанец Фейруз Исаев продает «Лукойл» наши подробности; все еще актуально
25 ноября 2025, 20:29 7916
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
Замены, из-за которых «Карабах» потерял свою игру в Неаполе
03:27 6762
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
Лига чемпионов: «Карабах» опустился на одну строчку, «Челси» разгромил «Барселону»
02:13 4570
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Наполи» видео, обновлено 01:52
01:52 8251
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
25 ноября 2025, 17:22 3422
Лондон готов ввести войска в Украину
Лондон готов ввести войска в Украину сказали на Даунинг-стрит
25 ноября 2025, 21:58 3899
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие
Трамп отправляет посланников к Путину и Зеленскому и назвал свое условие обновлено 02:17
02:17 19506
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться