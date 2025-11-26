Под председательством министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева состоялось очередное заседание Комиссии по подготовке предложений по определению квоты трудовой миграции и координации работ в этой области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На заседании, на котором был рассмотрен ход использования квоты трудовой миграции, утвержденной на 2025 год, совместно с членами комиссии, состоящими из представителей соответствующих государственных структур, были обсуждены предложения по квоте трудовой миграции, подготовленной на 2026 год.

Анар Алиев подчеркнул, что устойчивые тенденции развития рынка труда Азербайджана являются одним из достижений успешной социально-экономической политики президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что предложения по квоте трудовой миграции на следующий год подготовлены на основе потребностей работодателей в кадрах современных профессий и квалификаций, а также анализа многоотраслевого характера экономики страны, квалифицированной рабочей силы и прогнозов развития рынка труда.

Количество квалифицированных кадров, поступающих на рынок труда, ежегодно увеличивается, принимаются целенаправленные меры по повышению квалификации и конкурентоспособности рабочей силы. При этом за основу взят принцип удовлетворения потребности экономики страны в рабочей силе за счет местных трудовых ресурсов. Реализация в последние годы новых проектов в области возобновляемой энергетики, а также масштабное строительство на освобожденных территориях увеличивают спрос на высококвалифицированных специалистов.

Обсуждены предложения по квоте трудовой миграции на 2026 год, а также предложения по предлагаемым изменениям в утвержденную квоту трудовой миграции на 2025 год. Принято решение внести указанные предложения на рассмотрение Кабинета министров.