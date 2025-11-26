В ЕС начали срочно готовить механизм по активам РФ

Европейская комиссия (ЕК) ускорила работу над предложениями по использованию российских активов для помощи Украине и представит юридическое обоснование в ближайшие дни, сообщают источники Reuters и Bloomberg.
По их данным, срочная подготовка такого документа для достижения соглашения между странами ЕС связана с тем, что предложение по использованию российских активов появилось в мирном плане США по Украине.
Брюссель готов представить документ, подтвердила во время выступления в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счета в одиночку», — сказала она.
Страны ЕС с начала осени обсуждают предложение Брюсселя предоставить Киеву так называемый «репарационный кредит» на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Украина, по замыслу ЕК, сможет вернуть средства, когда и если Россия выплатит ей компенсацию. Категорически против такого займа выступила Бельгия, поскольку большая часть активов России хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер-министр королевства Барт де Вевер заявлял о юридических и репутационных рисках для Бельгии в случае реализации инициативы. Позже эту позицию поддержала Италия.
Альтернативой «репарационному кредиту» ЕК называла выпуск совместных обязательств для помощи Киеву. Против такой идеи выступает Германия.
В первоначальном варианте американского мирного плана по Украине, который обсуждается с середины ноября, был пункт о том, что $100 млрд замороженных российских активов будут вложены в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину, а 50% от прибыли с этого получит Вашингтон.
Появление такого положения в документе поставило под вопрос выделение Киеву «репарационного кредита» со стороны ЕС, отмечала Financial Times. При этом после переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября агентство Bloomberg сообщило, что пункт о замороженных российских активах из американского плана убрали.
Европейские страны готовят план Б на случай, если не удастся договориться о переводе замороженных российских активов в виде репарационного займа Украине, чтобы обеспечить финансирование страны в начале 2026 года. Об этом сообщает Politico.
На саммите месяц назад лидеры ЕС рассчитывали согласовать использование замороженных резервов Москвы для предоставления Украине «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро, однако эта инициатива до сих пор вызывает вопросы в Бельгии, где сосредоточена большая часть российских активов.
Несмотря на интенсивные переговоры между Бельгией и Еврокомиссией в последние недели, бельгийский премьер Барт де Вевер сохраняет опасения относительно юридической ответственности. В Брюсселе сейчас ищут способы поддержать Украину, если предложение о репарационном кредите не будет готово к одобрению лидерами ЕС на саммите 18 декабря.
По словам четырех источников, один из вариантов, набирающих поддержку, – это «переходный» кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы обеспечить поддержку Украины в первые месяцы 2026 года. Это позволит выиграть время для организации полноценного репарационного кредита с использованием российских активов таким образом, чтобы он устроил Бельгию и обеспечил долгосрочное решение.
Двое дипломатов уточнили, что Украине могут предложить погасить начальный переходный кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного репарационного кредита. Послы стран ЕС обсудили возможные варианты с Европейской комиссией на встрече в Брюсселе во вторник.
По словам одного из чиновников, осведомленного о ходе обсуждений, такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург, призвали Комиссию продолжить работу над предложениями по финансированию Украины. В долгосрочной перспективе репарационный кредит рассматривается как единственный вариант поддержки.
Страны-члены ЕС не желают использовать национальные бюджеты для предоставления Украине денежных грантов, поскольку многие из них уже сталкиваются с бюджетным дефицитом и высокими расходами на заимствования. «Мы надеемся, что сможем развеять их сомнения. Мы действительно не видим никакого другого возможного варианта, кроме репарационного кредита», – рассказал один из источников.
Одной из рассматриваемых идей является «объединение варианта репарационного кредита с одним из других вариантов», отметил дипломат. «Но это не должно занять слишком много времени, потому что ощущение срочности сейчас крайне высоко», — добавил он.
Издание подчеркивает, что крупнейшим препятствием может стать требование единодушной поддержки всех 27 стран ЕС для таких заимствований, при этом Венгрия уже давно выступает против новых мер финансирования Украины.